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Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 15:08 | Обновлено 10 февраля 2024, 15:09
736
0

Три игрока покинули расположение Вереса на сборах в Турции

У ровенчан намечается длинная скамейка запасных

10 февраля 2024, 15:08 | Обновлено 10 февраля 2024, 15:09
736
0
Три игрока покинули расположение Вереса на сборах в Турции
НК Верес

Активность ровенской команды на трансферном рынке привела к обострению конкуренции за место в стартовом составе. Именно по этой причине, как стало известно Sport.ua, некоторые игроки из основной обоймы на турецком сборе не попадают в заявку в контрольных матчах.

По имеющимся данным, именно из-за нехватки игровой практики было принято решение отправить домой 19-летнего Михаила Протасевича, 18-летних Ростислава Барана и Романа Ковалюка. В Ровно они смогут постоянно выступать в спаррингах за юниорский состав (U-19), что в подготовительный период очень важно.

Сейчас «Верес» занимает 15 место в УПЛ, набрав 12 очков.

Ранее главный тренер «Вереса» проанализировал игру команды в спарринге с АГМК.

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Источник Sport.ua
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