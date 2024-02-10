Три игрока покинули расположение Вереса на сборах в Турции
У ровенчан намечается длинная скамейка запасных
Активность ровенской команды на трансферном рынке привела к обострению конкуренции за место в стартовом составе. Именно по этой причине, как стало известно Sport.ua, некоторые игроки из основной обоймы на турецком сборе не попадают в заявку в контрольных матчах.
По имеющимся данным, именно из-за нехватки игровой практики было принято решение отправить домой 19-летнего Михаила Протасевича, 18-летних Ростислава Барана и Романа Ковалюка. В Ровно они смогут постоянно выступать в спаррингах за юниорский состав (U-19), что в подготовительный период очень важно.
Сейчас «Верес» занимает 15 место в УПЛ, набрав 12 очков.
Ранее главный тренер «Вереса» проанализировал игру команды в спарринге с АГМК.
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