Три игрока покинули расположение Вереса на сборах в Турции

Активность ровенской команды на трансферном рынке привела к обострению конкуренции за место в стартовом составе. Именно по этой причине, как стало известно Sport.ua, некоторые игроки из основной обоймы на турецком сборе не попадают в заявку в контрольных матчах.

По имеющимся данным, именно из-за нехватки игровой практики было принято решение отправить домой 19-летнего Михаила Протасевича, 18-летних Ростислава Барана и Романа Ковалюка. В Ровно они смогут постоянно выступать в спаррингах за юниорский состав (U-19), что в подготовительный период очень важно.

Сейчас «Верес» занимает 15 место в УПЛ, набрав 12 очков.

Ранее главный тренер «Вереса» проанализировал игру команды в спарринге с АГМК.