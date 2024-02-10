Подолье начало подготовку без лидеров команды
На тренировку не явились Симинин и Непогодов
«Подолье» – последней среди перволиговых команд начало подготовку к весенней части сезона.
Как стало известно Sport.ua, в расположении команды по разным причинам пока отсутствуют лидеры – вратарь Дмитрий Непогодов и защитник Сергей Симинин. Их появление ожидается в ближайшее время, ведь уже на 13 февраля запланирован спарринг с винницкой «Нивой».
Сейчас с основой готовится и группа игроков юниорского состава.
Не может не радовать, что клубное руководство постепенного ликвидирует задолженности футболистам и тренерам по зарплате.
Пока что в активе «Подолья» 20 очков и оно занимает 3 место в группе «Выбывание» Первой лиги.
Ранее мы сообщали, что «Подолье» определилось с планами на межсезонье.
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