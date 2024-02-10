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Украина. Первая лига
10 февраля 2024, 14:20 | Обновлено 10 февраля 2024, 14:21
121
0

Подолье начало подготовку без лидеров команды

На тренировку не явились Симинин и Непогодов

10 февраля 2024, 14:20 | Обновлено 10 февраля 2024, 14:21
121
0
Подолье начало подготовку без лидеров команды
ФК Подолье Хмельницкий. Сергей Симинин

«Подолье» – последней среди перволиговых команд начало подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Sport.ua, в расположении команды по разным причинам пока отсутствуют лидеры – вратарь Дмитрий Непогодов и защитник Сергей Симинин. Их появление ожидается в ближайшее время, ведь уже на 13 февраля запланирован спарринг с винницкой «Нивой».

Сейчас с основой готовится и группа игроков юниорского состава.

Не может не радовать, что клубное руководство постепенного ликвидирует задолженности футболистам и тренерам по зарплате.

Пока что в активе «Подолья» 20 очков и оно занимает 3 место в группе «Выбывание» Первой лиги.

Ранее мы сообщали, что «Подолье» определилось с планами на межсезонье.

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Подолье Хмельницкий инсайд Сергей Симинин Дмитрий Непогодов Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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