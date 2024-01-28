Подолье определилось с планами на межсезонье

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Подолья» последними среди перволиговых команд начнут подготовку к весенней части сезона - 6 февраля.

По информации нашего источника, сроки первого этапа подготовки несколько раз менялись из-за финансовых проблем подолян.

Пока что сложно сказать, в каком составе подопечные Виталия Костышина будут выступать в группе «Выбывание», ведь несколько ведущих игроков уже покинули Хмельницкий. Скорее всего, придется доукомплектовываться лидерами молодежного состава.

В феврале запланировано проведение нескольких контрольных матчей, в частности, 16 – с черновицкой «Буковиной».

Сейчас «Подолье» занимает третье место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 20 очков.

Ранее мы сообщали, что у Подолья существенные долги.