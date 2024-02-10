В субботу, 10 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Бернли».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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В таблице Английской Премьер-лиги «Ливерпуль», руководимый Юргеном Клоппом, занимает 1-е место, имея 51 очко. У «Бернли» 19-я позиция и 13 пунктов.

Видеотрансляция матча будет доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Ливерпуль – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция