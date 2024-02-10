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Чемпионат Англии
Ливерпуль
10.02.2024 17:00 - : -
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 февраля 2024, 14:06 | Обновлено 10 февраля 2024, 14:22
25
0

Ливерпуль – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 17:00 матч АПЛ

10 февраля 2024, 14:06 | Обновлено 10 февраля 2024, 14:22
25
0
Ливерпуль – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Бернли».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице Английской Премьер-лиги «Ливерпуль», руководимый Юргеном Клоппом, занимает 1-е место, имея 51 очко. У «Бернли» 19-я позиция и 13 пунктов.

Видеотрансляция матча будет доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Ливерпуль – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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