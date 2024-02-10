Минай присмотрел себе новичка в клубе Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, к «Минаю» присоединился 22-летний левый защитник Артем Данилюк.

Уроженец Ровно является воспитанником львовского УФК-»Карпаты». Выступал за «Карпаты» U19, «Верес» и «Буковину». Также на счету футболиста 29 матчей за сборные Украины U17 и U19.

В текущем сезоне Данилюк провел за «Буковину» 17 матчей в Первой лиге и 1 – в Кубке Украины, отдав 1 голевую передачу.

«Минай» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что аутсайдер Премьер-лиги близок к подписанию скандального полузащитника.