Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай присмотрел себе новичка в клубе Первой лиги
Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 13:44 | Обновлено 10 февраля 2024, 13:50
489
0

Минай присмотрел себе новичка в клубе Первой лиги

Закарпатский клуб продолжает селекционную работу

10 февраля 2024, 13:44 | Обновлено 10 февраля 2024, 13:50
489
0
Минай присмотрел себе новичка в клубе Первой лиги
ФК Минай

Как стало известно Sport.ua, к «Минаю» присоединился 22-летний левый защитник Артем Данилюк.

Уроженец Ровно является воспитанником львовского УФК-»Карпаты». Выступал за «Карпаты» U19, «Верес» и «Буковину». Также на счету футболиста 29 матчей за сборные Украины U17 и U19.

В текущем сезоне Данилюк провел за «Буковину» 17 матчей в Первой лиге и 1 – в Кубке Украины, отдав 1 голевую передачу.

«Минай» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что аутсайдер Премьер-лиги близок к подписанию скандального полузащитника.

По теме:
Подолье начало подготовку без лидеров команды
Салах определился со своим будущим в Ливерпуле
Юрий ВИРТ: «Украина – фаворит группы В в Лиге наций»
трансферы трансферы УПЛ Минай Буковина Черновцы инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Данилюк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Футбол | 09 февраля 2024, 16:15 4
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро

Кепа Аррисабалага уйдет из «Реала», но не обратно в «Челси», а в «Баварию»

Миколенко – в основе Эвертона на матч с Манчестер Сити
Футбол | 10 февраля 2024, 13:36 3
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Манчестер Сити
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Манчестер Сити

Украинский защитник сыграет против чемпионов Англии

Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 10.02.2024, 11:38
Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Футбол | 10.02.2024, 00:33
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Хоккей | 09.02.2024, 17:03
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
09.02.2024, 23:46 28
Хоккей
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
08.02.2024, 22:07 15
Футбол
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
08.02.2024, 17:41
Футбол
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
09.02.2024, 19:40 14
Биатлон
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
08.02.2024, 18:23 1
Футбол
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
09.02.2024, 11:35 17
Футбол
Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя
Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя
08.02.2024, 14:16 4
Бокс
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
09.02.2024, 07:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем