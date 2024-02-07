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  4. Минай близок к подписанию скандального полузащитника
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 16:05 |
385
0

Минай близок к подписанию скандального полузащитника

Владислав Вакула станет игроком закарпатского клуба

07 февраля 2024, 16:05 |
385
0
Минай близок к подписанию скандального полузащитника
ФК Мариуполь. Владислав Вакула

«Минай» близок к подписанию контракта со скандальным украинским полузащитником Владиславом Вакулой. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По их информации, Вакула уже в течение нескольких дней находится в расположении «Миная». Сегодня 24-летний полузащитник проходит медосмотр. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на два года.

Напомним, Вакула сейчас находится в статусе свободного агента. В январе «Полесье» расторгло с ним контракт. Первую часть нынешнего сезона Вакула, который был неоднократно замечен в нарушении дисциплины, провел в аренде в «Черноморце», за который провел 10 матчей без результативных действий.

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Минай Владислав Вакула свободный агент трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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