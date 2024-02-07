Минай близок к подписанию скандального полузащитника
Владислав Вакула станет игроком закарпатского клуба
«Минай» близок к подписанию контракта со скандальным украинским полузащитником Владиславом Вакулой. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По их информации, Вакула уже в течение нескольких дней находится в расположении «Миная». Сегодня 24-летний полузащитник проходит медосмотр. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на два года.
Напомним, Вакула сейчас находится в статусе свободного агента. В январе «Полесье» расторгло с ним контракт. Первую часть нынешнего сезона Вакула, который был неоднократно замечен в нарушении дисциплины, провел в аренде в «Черноморце», за который провел 10 матчей без результативных действий.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 7 февраля в 22:00 по Киеву
Украинец недавно получил повреждение на тренировке