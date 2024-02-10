Владельцы Ньюкасла готовят предложение о покупке итальянского топ-клуба

Публичный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) готовит предложение о покупке римской «Ромы». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Нынешние владельцы «Ромы», американская семья Фридкин, публично отрицают факт переговоров, но за кулисами потенциальная сделка обсуждается уже в течение нескольких недель. Ожидается, что предложение PIF составит 900 миллионов евро.

Семья Фридкин владеет «Ромой» с 2020 года.

Сегодня, 10 февраля «Рома» в 24-м туре Серии А примет «Интер». Начало матча – в 19:00 по Киеву.