Миколенко – в основе Эвертона на матч с Манчестер Сити

Сегодня, 10 февраля «Эвертон» Виталия Миколенко в 24-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Манчестер Сити». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Миколенко выйдет в основном составе своей команды на матч против чемпионов Англии.

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Аке, Аканджи, Родри, Нунеш, Фоден, Доку, Хулиан Альварес, Холанд

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Миколенко, Годфри, Брентуэйт, Макнил, Янг, Гейе, Гарнер, Калверт-Льюин, Харрисон