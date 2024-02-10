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  4. Миколенко – в основе Эвертона на матч с Манчестер Сити
Англия
10 февраля 2024, 13:36 |
273
3

Миколенко – в основе Эвертона на матч с Манчестер Сити

Украинский защитник сыграет против чемпионов Англии

10 февраля 2024, 13:36 |
273
3
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 10 февраля «Эвертон» Виталия Миколенко в 24-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Манчестер Сити». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Миколенко выйдет в основном составе своей команды на матч против чемпионов Англии.

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Аке, Аканджи, Родри, Нунеш, Фоден, Доку, Хулиан Альварес, Холанд

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Миколенко, Годфри, Брентуэйт, Макнил, Янг, Гейе, Гарнер, Калверт-Льюин, Харрисон

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Эвертон Манчестер Сити Манчестер Сити - Эвертон Английская Премьер-лига стартовые составы Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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Умник
Фантастика эшли янг 38 лет в старте выходит.
Поражаюсь такой генетики
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+1
vbrjkf
Не кажи гоп...
Ответить
0
Pavel_i_CO
Миколенко обробиться 
Ответить
-4
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