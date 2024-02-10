Миколенко – в основе Эвертона на матч с Манчестер Сити
Украинский защитник сыграет против чемпионов Англии
Сегодня, 10 февраля «Эвертон» Виталия Миколенко в 24-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Манчестер Сити». Начало матча – в 14:30 по Киеву.
Миколенко выйдет в основном составе своей команды на матч против чемпионов Англии.
Составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Аке, Аканджи, Родри, Нунеш, Фоден, Доку, Хулиан Альварес, Холанд
«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Миколенко, Годфри, Брентуэйт, Макнил, Янг, Гейе, Гарнер, Калверт-Льюин, Харрисон
Our team to face City. #MCIEVE pic.twitter.com/qtbpAV7Xm6— Everton (@Everton) February 10, 2024
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