Гвардиола отреагировал на возможное введение синей карточки в футболе

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением относительно идеи ввода синей карточки в футболе. Она, судя неофициальным сведениям, может стать наказанием в виде удаления на 10 минут за умышленный срыв атаки соперника или споры с арбитром.

«Я слышал что-то на счет этого, но это не официальное [нововведение] от ФИФА. Когда они примут окончательное решение и объяснят правила всем, а не только судьям, тренерам и особенно игрокам, я выскажу вам свое мнение. Сейчас это идея, но я думаю, что она не подтверждена.

Есть ли у меня переживания по этому поводу? Я не волнуюсь ни о чем в жизни», – признался Гвардиола.

Ранее стало известно, что Жузеп Гвардиола возглавил рейтинг лучших тренеров 2010-х годов от издания FourFourTwo.