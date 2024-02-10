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Украина. Первая лига
10 февраля 2024, 12:57 | Обновлено 10 февраля 2024, 13:08
243
0

Гвардиола отреагировал на возможное введение синей карточки в футболе

Испанский тренер – о вероятном нововведении

10 февраля 2024, 12:57 | Обновлено 10 февраля 2024, 13:08
243
0
Гвардиола отреагировал на возможное введение синей карточки в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением относительно идеи ввода синей карточки в футболе. Она, судя неофициальным сведениям, может стать наказанием в виде удаления на 10 минут за умышленный срыв атаки соперника или споры с арбитром.

«Я слышал что-то на счет этого, но это не официальное [нововведение] от ФИФА. Когда они примут окончательное решение и объяснят правила всем, а не только судьям, тренерам и особенно игрокам, я выскажу вам свое мнение. Сейчас это идея, но я думаю, что она не подтверждена.

Есть ли у меня переживания по этому поводу? Я не волнуюсь ни о чем в жизни», – признался Гвардиола.

Ранее стало известно, что Жузеп Гвардиола возглавил рейтинг лучших тренеров 2010-х годов от издания FourFourTwo.

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Жузеп Гвардиола
Источник Sky Sports
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