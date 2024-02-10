Смог и без требла. Назван лучший тренер 2010-х годов

Британское издание FourFourTwo обнародовало свою версию рейтинга лучших тренеров 2010-х годов.

В реестр были включены как наставники клубов, так и сборных команд.

Первое место в списке занял нынешний наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола. Он, как известно, в начале 2010-х руководил «Баварией», а затем возглавил «горожан». С мюнхенцами испанец не смог сделать требл, чего ранее добился с «Барселоной».

Второе место занял бывший тренер сборной Испании Висенте Дель Боске. На третьей позиции – Алекс Фергюсон, который возглавлял «Манчестер Юнайтед».

Топ-10 рейтинга FourFourTwo