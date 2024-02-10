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10 февраля 2024, 11:48 | Обновлено 10 февраля 2024, 12:03
263
0

Смог и без требла. Назван лучший тренер 2010-х годов

Лидером номинации FourFourTwo стал Жузеп Гвардиола

10 февраля 2024, 11:48 | Обновлено 10 февраля 2024, 12:03
263
0
Смог и без требла. Назван лучший тренер 2010-х годов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Британское издание FourFourTwo обнародовало свою версию рейтинга лучших тренеров 2010-х годов.

В реестр были включены как наставники клубов, так и сборных команд.

Первое место в списке занял нынешний наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола. Он, как известно, в начале 2010-х руководил «Баварией», а затем возглавил «горожан». С мюнхенцами испанец не смог сделать требл, чего ранее добился с «Барселоной».

Второе место занял бывший тренер сборной Испании Висенте Дель Боске. На третьей позиции – Алекс Фергюсон, который возглавлял «Манчестер Юнайтед».

Топ-10 рейтинга FourFourTwo

  • 1. Жузеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»)
  • 2. Висенте Дель Боске (сборная Испании)
  • 3. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)
  • 4. Юрген Клопп («Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль»)
  • 5. Дидье Дешам («Марсель», сборная Франции)
  • 6. Зинедин Зидан («Реал»)
  • 7. Жозе Моуриньо («Интер», «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»)
  • 8. Йоахим Лев (сборная Германии)
  • 9. Карло Анчелотти («Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи», «Эвертон»)
  • 10. Диего Симеоне («Катания», «Расинг» Аргентина, «Атлетико»)
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Жузеп Гвардиола Алекс Фергюсон Висенте Дель Боске
Источник FourFourTwo
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