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  4. Лунин рассказал, как бренд с Украины помогает ему показывать уверенную игру
Испания
10 февраля 2024, 12:46 |
516
0

Лунин рассказал, как бренд с Украины помогает ему показывать уверенную игру

Украинец пользуется вратарскими перчатками от бренда Brave GK

10 февраля 2024, 12:46 |
516
0
Лунин рассказал, как бренд с Украины помогает ему показывать уверенную игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал, что использует вратарские перчатки от украинского бренда Brave GK, принадлежащего тренеру вратарей сборной Украины Рустаму Худжамову.

«Я попробовал несколько брендов, но Brave GK учитывает все мои пожелания. Они позаботились о том, чтобы мяч был в максимальном контакте с перчатками. Мне также нравятся их модели, изготовленные из латекса, это делает перчатки гибкими, легкими и потому очень удобными. Мне нравится мнение, что украинский продукт может быть одним из лучших в мире», – рассказал Лунин.

Ранее Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции.

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Рустам Худжамов Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник L'Equipe
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