Лунин рассказал, как бренд с Украины помогает ему показывать уверенную игру

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал, что использует вратарские перчатки от украинского бренда Brave GK, принадлежащего тренеру вратарей сборной Украины Рустаму Худжамову.

«Я попробовал несколько брендов, но Brave GK учитывает все мои пожелания. Они позаботились о том, чтобы мяч был в максимальном контакте с перчатками. Мне также нравятся их модели, изготовленные из латекса, это делает перчатки гибкими, легкими и потому очень удобными. Мне нравится мнение, что украинский продукт может быть одним из лучших в мире», – рассказал Лунин.

Ранее Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции.