Испания09 февраля 2024, 07:50 | Обновлено 09 февраля 2024, 07:59
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Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Также Андрей восхищается профессионализмом Криштиану Роналду
09 февраля 2024, 07:50 | Обновлено 09 февраля 2024, 07:59
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Испанское издание El Chiringuito TV опубликовало мини-интервью с украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.
Украинец рассказал, кого он считает своими кумирами в футболе.
«Как профессионал Криштиану Роналду, а как эталон вратаря – Икер Касильяс», – сказал Лунин.
Ранее сообщалось, что у «Реала» есть запасной вариант на случай, если Лунин решит уйти.
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