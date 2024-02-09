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  4. Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Испания
09 февраля 2024, 07:50 | Обновлено 09 февраля 2024, 07:59
503
0

Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции

Также Андрей восхищается профессионализмом Криштиану Роналду

09 февраля 2024, 07:50 | Обновлено 09 февраля 2024, 07:59
503
0
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанское издание El Chiringuito TV опубликовало мини-интервью с украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.

Украинец рассказал, кого он считает своими кумирами в футболе.

«Как профессионал Криштиану Роналду, а как эталон вратаря – Икер Касильяс», – сказал Лунин.

Ранее сообщалось, что у «Реала» есть запасной вариант на случай, если Лунин решит уйти.

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Криштиану Роналду Андрей Лунин Икер Касильяс Реал Мадрид
Источник Twitter
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