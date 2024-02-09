Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции

Испанское издание El Chiringuito TV опубликовало мини-интервью с украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.

Украинец рассказал, кого он считает своими кумирами в футболе.

«Как профессионал Криштиану Роналду, а как эталон вратаря – Икер Касильяс», – сказал Лунин.

Ранее сообщалось, что у «Реала» есть запасной вариант на случай, если Лунин решит уйти.