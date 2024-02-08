У Реала есть запасной вариант на случай, если Лунин решит уйти

Мадридский «Реал» имеет запасной вариант на случай, если украинский вратарь Андрей Лунин решит покинуть клуб.

По информации испанского портала Todo Fichajes, «сливочные» вряд ли выйдут на трансферный рынок для поиска нового голкипера. Сообщается, что тренерский штаб «галактикос» имеет положительные отзывы о молодом вратаре молодежной команды Фране Гарсии, которого могут перевести в основную команду уже в следующем сезоне. Это все будет зависеть от решения Лунина – остаться в Мадриде или перейти в другой клуб, где у него будет больше игрового времени.

Ранее Лунин сообщил, что хотел бы остаться в «Реале». У него действует контракт до 2025 года.