Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Реала есть запасной вариант на случай, если Лунин решит уйти
Испания
08 февраля 2024, 19:49 |
258
0

У Реала есть запасной вариант на случай, если Лунин решит уйти

Клубу не придется тратить деньги на нового вратаря

08 февраля 2024, 19:49 |
258
0
У Реала есть запасной вариант на случай, если Лунин решит уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» имеет запасной вариант на случай, если украинский вратарь Андрей Лунин решит покинуть клуб.

По информации испанского портала Todo Fichajes, «сливочные» вряд ли выйдут на трансферный рынок для поиска нового голкипера. Сообщается, что тренерский штаб «галактикос» имеет положительные отзывы о молодом вратаре молодежной команды Фране Гарсии, которого могут перевести в основную команду уже в следующем сезоне. Это все будет зависеть от решения Лунина – остаться в Мадриде или перейти в другой клуб, где у него будет больше игрового времени.

Ранее Лунин сообщил, что хотел бы остаться в «Реале». У него действует контракт до 2025 года.

По теме:
Жена Довбика рассказала, в каких топ-клубах хочет играть Артем
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не люблю, когда нас сравнивают с Мудриком»
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Реал Мадрид Андрей Лунин Фран Гарсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Todofichajes.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Футбол | 08 февраля 2024, 15:37 27
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси

Михаил будет предложен «Барселоне» как часть соглашения по Френки де Йонгу

Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Футбол | 08 февраля 2024, 18:23 0
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона

Клуб лично расспрашивал у Виктора о Шапаренко и Пихаленке

ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
Зимние виды | 07.02.2024, 19:16
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Футбол | 07.02.2024, 21:45
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Дальше – Марсель. Шахтер завершил подготовку ничьей против Лехии Гданьск
Футбол | 08.02.2024, 18:24
Дальше – Марсель. Шахтер завершил подготовку ничьей против Лехии Гданьск
Дальше – Марсель. Шахтер завершил подготовку ничьей против Лехии Гданьск
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
07.02.2024, 12:30 8
Футбол
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
07.02.2024, 19:24 1
Бокс
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
06.02.2024, 21:29
Бокс
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
07.02.2024, 18:47
Футбол
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
06.02.2024, 22:09 1
Хоккей
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем