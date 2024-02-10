Карпаты перевели новичка во вторую команду

Накануне появилась информация о том, что «Карпаты» отказались от услуг полузащитника Дмитрия Иродовского, который присоединился к зелено-белым в январе этого года.

В комментарии Sport.ua футболист прояснил ситуацию.

«Я же был не на просмотре. Просто меня не взяли на сбор первой команды в Ужгород. Может, правда, я сам чего-то не знаю, но пока так. Я остался во Львове и тренируюсь с «Карпатами-2», – рассказал Иродовский.

20-летний полузащитник перешел в «Карпаты» на правах аренды из «Металлурга». Соглашение рассчитано до конца 2024 года и включает опцию выкупа футболиста.

В осенней части сезона Дмитрий Иродовский провел 16 матчей за «Металлург» (15 – в Первой лиге, 1 – в Кубке Украины) и отдал 2 голевые передачи. Также на его счету 3 игры и 2 гола за «Металлург-2» во Второй лиге.

«Карпаты-2» занимают 7-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 24 очка.