Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты перевели новичка во вторую команду
Украина. Первая лига
10 февраля 2024, 12:21 | Обновлено 10 февраля 2024, 12:34
251
0

Карпаты перевели новичка во вторую команду

Арендное соглашение пока остается в силе

10 февраля 2024, 12:21 | Обновлено 10 февраля 2024, 12:34
251
0
Карпаты перевели новичка во вторую команду
ФК Металлург Запорожье. Дмитрий Иродовский

Накануне появилась информация о том, что «Карпаты» отказались от услуг полузащитника Дмитрия Иродовского, который присоединился к зелено-белым в январе этого года.

В комментарии Sport.ua футболист прояснил ситуацию.

«Я же был не на просмотре. Просто меня не взяли на сбор первой команды в Ужгород. Может, правда, я сам чего-то не знаю, но пока так. Я остался во Львове и тренируюсь с «Карпатами-2», – рассказал Иродовский.

20-летний полузащитник перешел в «Карпаты» на правах аренды из «Металлурга». Соглашение рассчитано до конца 2024 года и включает опцию выкупа футболиста.

В осенней части сезона Дмитрий Иродовский провел 16 матчей за «Металлург» (15 – в Первой лиге, 1 – в Кубке Украины) и отдал 2 голевые передачи. Также на его счету 3 игры и 2 гола за «Металлург-2» во Второй лиге.

«Карпаты-2» занимают 7-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 24 очка.

По теме:
Юрий ВИРТ: «Украина – фаворит группы В в Лиге наций»
Полтава определилась по экс-форварду Мариуполя, находившемуся на просмотре
Рул ТАМБЕР: «Увидел, насколько Шахтар – профессиональный и большой клуб»
инсайд Первая лига Украины Карпаты Львов Карпаты-2 Львов чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 10 февраля 2024, 08:10 0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Футбол | 10 февраля 2024, 12:22 2
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона

Поединок состоится 10 февраля в 19:30 по Киеву

Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Футбол | 10.02.2024, 00:33
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Украинский защитник изъявил желание присоединиться к Мудрику в Челси
Футбол | 10.02.2024, 11:22
Украинский защитник изъявил желание присоединиться к Мудрику в Челси
Украинский защитник изъявил желание присоединиться к Мудрику в Челси
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Футбол | 10.02.2024, 07:15
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
09.02.2024, 07:40 3
Бокс
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
09.02.2024, 19:40 14
Биатлон
В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?
В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?
08.02.2024, 18:04 21
Футбол
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
09.02.2024, 07:20
Бокс
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
09.02.2024, 17:03
Хоккей
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
09.02.2024, 11:39 17
Футбол
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
08.02.2024, 12:01 12
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 17:30 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем