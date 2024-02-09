Полузащитник Металлурга Карпатам не подошел

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» прибыли на сбор в Ужгород и уже успели провести тренировку на искусственном газоне стадиона «Авангард».

По имеющейся информации, в составе делегации – 24 футболиста, еще один – Евгений Пидлепенец, из-за простуды задержался во Львове и присоединится к «зелено-белым» позже.

Сейчас в составе «Карпат» два арендованных защитника из «Шахтера» – Эдуард Кузик и Андрей Булеза. От услуг полузащитника Дмитрия Иродовского из «Металурга», который был на просмотре, львовяне решили отказаться.

14 февраля подопечные Мирона Маркевича проведут контрольный матч с «Минаем».

Ранее главный тренер львовян Мирон Маркевич поделился последними новостями из расположения львовской команды.