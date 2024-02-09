Полузащитник Металлурга Карпатам не подошел
Львовяне начали второй этап подготовки
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» прибыли на сбор в Ужгород и уже успели провести тренировку на искусственном газоне стадиона «Авангард».
По имеющейся информации, в составе делегации – 24 футболиста, еще один – Евгений Пидлепенец, из-за простуды задержался во Львове и присоединится к «зелено-белым» позже.
Сейчас в составе «Карпат» два арендованных защитника из «Шахтера» – Эдуард Кузик и Андрей Булеза. От услуг полузащитника Дмитрия Иродовского из «Металурга», который был на просмотре, львовяне решили отказаться.
14 февраля подопечные Мирона Маркевича проведут контрольный матч с «Минаем».
Ранее главный тренер львовян Мирон Маркевич поделился последними новостями из расположения львовской команды.
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