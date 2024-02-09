Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Металлурга Карпатам не подошел
Украина. Первая лига
09 февраля 2024, 19:14 |
468
0

Полузащитник Металлурга Карпатам не подошел

Львовяне начали второй этап подготовки

09 февраля 2024, 19:14 |
468
0
Полузащитник Металлурга Карпатам не подошел
ФК Металлург. Дмитрий Иродовский

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» прибыли на сбор в Ужгород и уже успели провести тренировку на искусственном газоне стадиона «Авангард».

По имеющейся информации, в составе делегации – 24 футболиста, еще один – Евгений Пидлепенец, из-за простуды задержался во Львове и присоединится к «зелено-белым» позже.

Сейчас в составе «Карпат» два арендованных защитника из «Шахтера» – Эдуард Кузик и Андрей Булеза. От услуг полузащитника Дмитрия Иродовского из «Металурга», который был на просмотре, львовяне решили отказаться.

14 февраля подопечные Мирона Маркевича проведут контрольный матч с «Минаем».

Ранее главный тренер львовян Мирон Маркевич поделился последними новостями из расположения львовской команды.

По теме:
Группа игроков Металлиста 1925 тренируется в Счастливом
Киевский Локомотив покинули еще несколько игроков
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
Евгений Подлепенец Металлург Запорожье Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почти как Кривбасс. Металлист 1925 разгромил вторую команду Брентфорда
Футбол | 09 февраля 2024, 19:34 0
Почти как Кривбасс. Металлист 1925 разгромил вторую команду Брентфорда
Почти как Кривбасс. Металлист 1925 разгромил вторую команду Брентфорда

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу харьковчан

Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Футбол | 09 февраля 2024, 07:50 1
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции

Также Андрей восхищается профессионализмом Криштиану Роналду

Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Футбол | 09.02.2024, 11:39
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Как сборная Украины играла против Чехии, Грузии и Албании? История матчей
Футбол | 08.02.2024, 20:55
Как сборная Украины играла против Чехии, Грузии и Албании? История матчей
Как сборная Украины играла против Чехии, Грузии и Албании? История матчей
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Футбол | 09.02.2024, 17:53
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 17:30 25
Футбол
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
08.02.2024, 12:01 11
Футбол
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
07.02.2024, 19:57 3
Теннис
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
09.02.2024, 07:20
Бокс
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
09.02.2024, 11:35 9
Футбол
Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя
Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя
08.02.2024, 14:16 4
Бокс
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
08.02.2024, 19:41 109
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем