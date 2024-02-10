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  4. ФОТО. В Довбика верят. Украинец украсил первые полосы газет Испании
Испания
10 февраля 2024, 10:52 | Обновлено 10 февраля 2024, 10:59
1291
0

ФОТО. В Довбика верят. Украинец украсил первые полосы газет Испании

От нападающего ждут голов в матче «Жироны» против «Реала»

10 февраля 2024, 10:52 | Обновлено 10 февраля 2024, 10:59
1291
0
ФОТО. В Довбика верят. Украинец украсил первые полосы газет Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 10 февраля, в 24-м туре чемпионата Испании в Мадриде отношения выяснят «Реал» и «Жирона».

Игра двух лидеров таблицы Ла Лиги (первое место против второго) начнется в 19:30 по киевскому времени.

В преддверии матча популярные спортивные издания Испании, в частности Mundo Deportivo и Marca, вышли с фотографиями украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика на своих первых полосах. Этот факт – доказательство того, что он уроженца Черкасс в предстоящей встрече ждут проявления лучших качеств.

Ранее сообщалось, что, согласно информации Marca, в стартовый состав «Жироны» попадут оба украинца – Виктор Цыганков и Артем Довбик, который, как известно, из-за повреждения колена два предыдущих матча каталонцев пропустил.

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Артем Довбик Жирона Реал Мадрид Ла Лига фото чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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