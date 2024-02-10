ФОТО. В Довбика верят. Украинец украсил первые полосы газет Испании

В субботу, 10 февраля, в 24-м туре чемпионата Испании в Мадриде отношения выяснят «Реал» и «Жирона».

Игра двух лидеров таблицы Ла Лиги (первое место против второго) начнется в 19:30 по киевскому времени.

В преддверии матча популярные спортивные издания Испании, в частности Mundo Deportivo и Marca, вышли с фотографиями украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика на своих первых полосах. Этот факт – доказательство того, что он уроженца Черкасс в предстоящей встрече ждут проявления лучших качеств.

Ранее сообщалось, что, согласно информации Marca, в стартовый состав «Жироны» попадут оба украинца – Виктор Цыганков и Артем Довбик, который, как известно, из-за повреждения колена два предыдущих матча каталонцев пропустил.