Источник: Довбик и Цыганков – в старте Жироны против Реала с Луниным

В субботу, 10 февраля, в 24-м туре чемпионата Испании в Мадриде отношения выяснят «Реал» и «Жирона».

Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

К матчу соперники подходят лидерами таблицы сезона. У мадридского «Реала» 58 очков и он первый. «Жирона» идет следом, имея на два пункта меньше.

Популярное испанское издание Marca опубликовало свою версию составов «Реала» и «Жироны» на поединок. В стартовый состав гостей попали оба украинца – Виктор Цыганков и Артем Довбик, который, как известно, из-за повреждения колена два предыдущих матча каталонцев пропустил.

В свою очередь, место в воротах «Реала» должен занять украинец Андрей Лунин.