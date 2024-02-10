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Испания
10 февраля 2024, 08:18 | Обновлено 10 февраля 2024, 08:23
536
0

Источник: Довбик и Цыганков – в старте Жироны против Реала с Луниным

В Испании предсказали стартовые составы команд на центральный матч 24-го тура Ла Лиги

10 февраля 2024, 08:18 | Обновлено 10 февраля 2024, 08:23
536
0
Источник: Довбик и Цыганков – в старте Жироны против Реала с Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 10 февраля, в 24-м туре чемпионата Испании в Мадриде отношения выяснят «Реал» и «Жирона».

Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

К матчу соперники подходят лидерами таблицы сезона. У мадридского «Реала» 58 очков и он первый. «Жирона» идет следом, имея на два пункта меньше.

Популярное испанское издание Marca опубликовало свою версию составов «Реала» и «Жироны» на поединок. В стартовый состав гостей попали оба украинца – Виктор Цыганков и Артем Довбик, который, как известно, из-за повреждения колена два предыдущих матча каталонцев пропустил.

В свою очередь, место в воротах «Реала» должен занять украинец Андрей Лунин.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Реал - Жирона Реал Мадрид Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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