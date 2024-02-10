В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона».

В преддверии матча футбольный портал 433 опубликовал постер посвященный этой игре, на котором изображен Артем Довбик.

«Сможет ли Давид победить Голиафа?», – говорится в комментарии портала.

Матч между «Реалом» и «Жироной» пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 10 февраля и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ранее автор издевательства над «Реалом» рассказал, что ждет от Довбика в следующем матче.



ФОТО. Давид победит Голиафа? Довбик попал на постер матча Реал – Жирона