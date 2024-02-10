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  4. ФОТО. Давид победит Голиафа? Довбик попал на постер матча Реал – Жирона
Испания
10 февраля 2024, 10:50 |
1394
2

ФОТО. Давид победит Голиафа? Довбик попал на постер матча Реал – Жирона

Игра состоится 10 февраля в 19:30

10 февраля 2024, 10:50 |
1394
2
ФОТО. Давид победит Голиафа? Довбик попал на постер матча Реал – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона».

В преддверии матча футбольный портал 433 опубликовал постер посвященный этой игре, на котором изображен Артем Довбик.

«Сможет ли Давид победить Голиафа?», – говорится в комментарии портала.

Матч между «Реалом» и «Жироной» пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 10 февраля и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ранее автор издевательства над «Реалом» рассказал, что ждет от Довбика в следующем матче.

ФОТО. Давид победит Голиафа? Довбик попал на постер матча Реал – Жирона

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Артем Довбик Реал - Жирона
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Remark
Круто! Він ще й як головний, так би мовити, з Давидів. Перший йде на стичку.
Хоч я і вболівальник Реала, але в цьому сезоні моє серце належить Жироні з Довбиком та Циганковим.
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+2
Burevestnik
сайт продолжает писсать заметки о "победе" Жироны над Реалом...
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