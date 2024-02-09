Автор издевательства над Реалом рассказал, что ждет от Довбика в субботу

Нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос, который в прошлом сезоне, будучи футболистом «Жироны», оформил покер в матче с «Реалом», поделился ожиданиями от субботней игры жиронцев против «сливочных».

«Жирона» – одна из лучших команд Европы вместе с «Байером». Команда Мичела будет бороться за титул с «Реалом» до последнего тура. Надеюсь, что Артем Довбик завтра оформит хет-трик, но не сможет превзойти мое достижение», – рассказал Кастельянос.

Матч между «Реалом» и «Жироной» пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 10 февраля.