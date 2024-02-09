Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Автор издевательства над Реалом рассказал, что ждет от Довбика в субботу
Испания
09 февраля 2024, 21:57 | Обновлено 09 февраля 2024, 22:32
1896
0

Автор издевательства над Реалом рассказал, что ждет от Довбика в субботу

Валентин Кастельянос – о матче «Жироны» против «сливочных»

09 февраля 2024, 21:57 | Обновлено 09 февраля 2024, 22:32
1896
0
Автор издевательства над Реалом рассказал, что ждет от Довбика в субботу
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос, который в прошлом сезоне, будучи футболистом «Жироны», оформил покер в матче с «Реалом», поделился ожиданиями от субботней игры жиронцев против «сливочных».

«Жирона» – одна из лучших команд Европы вместе с «Байером». Команда Мичела будет бороться за титул с «Реалом» до последнего тура. Надеюсь, что Артем Довбик завтра оформит хет-трик, но не сможет превзойти мое достижение», – рассказал Кастельянос.

Матч между «Реалом» и «Жироной» пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 10 февраля.

По теме:
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Анчелотти прокомментировал дисквалификацию Мичела на матч Реал – Жирона
Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валентин Кастельянос Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Жирона Артем Довбик
Источник Cadena Ser
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-коуч молодежки Шахтера ушел из индонезийского клуба
Футбол | 09 февраля 2024, 22:42 0
Экс-коуч молодежки Шахтера ушел из индонезийского клуба
Экс-коуч молодежки Шахтера ушел из индонезийского клуба

«Арема» и Фернандо Валенте согласовали досрочное расторжение контракта

Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Бокс | 09 февраля 2024, 07:20 0
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»

Шон Портер уверен, что Тайсон не хочет выходить на ринг с украинцем

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 09.02.2024, 20:23
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Бокс | 09.02.2024, 07:40
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Футбол | 09.02.2024, 17:53
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
08.02.2024, 19:41 110
Футбол
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 5
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 17:30 25
Футбол
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
08.02.2024, 23:02 6
Хоккей
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
08.02.2024, 12:48 5
Бокс
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
07.02.2024, 19:35 13
Биатлон
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
08.02.2024, 15:37 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем