По вине Месси. Отменен спарринг сборных Аргентины и Нигерии
Объявлено об отмене товарищеского поединка
Спортивный комитет Ханчжоу объявил о том, что принято решение отменить товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии.
«Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие», – говорится в релизе комитета.
Под термином «известные причины» имеется в виду конфликт с участием аргентинского нападающего Лионеля Месси, который имел место в Гонконге. Нпапомним, форвард не принял участие в матче клуба «Интер Майами» со сборной Гонконга из-за травмы, однако несколько дней спустя он сыграл в Японии, что вызвало негодование фанатов.
Позднее Лионель Месси объяснил свое отсутствие в матче.
Встреча Аргентины и Нигерии должна была состояться во второй половине марта в Китае.
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