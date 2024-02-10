По вине Месси. Отменен спарринг сборных Аргентины и Нигерии

Спортивный комитет Ханчжоу объявил о том, что принято решение отменить товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии.

«Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие», – говорится в релизе комитета.

Под термином «известные причины» имеется в виду конфликт с участием аргентинского нападающего Лионеля Месси, который имел место в Гонконге. Нпапомним, форвард не принял участие в матче клуба «Интер Майами» со сборной Гонконга из-за травмы, однако несколько дней спустя он сыграл в Японии, что вызвало негодование фанатов.

Позднее Лионель Месси объяснил свое отсутствие в матче.

Встреча Аргентины и Нигерии должна была состояться во второй половине марта в Китае.