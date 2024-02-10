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Аргентина
10 февраля 2024, 10:08 | Обновлено 10 февраля 2024, 10:15
903
1

По вине Месси. Отменен спарринг сборных Аргентины и Нигерии

Объявлено об отмене товарищеского поединка

10 февраля 2024, 10:08 | Обновлено 10 февраля 2024, 10:15
903
1
По вине Месси. Отменен спарринг сборных Аргентины и Нигерии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Спортивный комитет Ханчжоу объявил о том, что принято решение отменить товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии.

«Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие», – говорится в релизе комитета.

Под термином «известные причины» имеется в виду конфликт с участием аргентинского нападающего Лионеля Месси, который имел место в Гонконге. Нпапомним, форвард не принял участие в матче клуба «Интер Майами» со сборной Гонконга из-за травмы, однако несколько дней спустя он сыграл в Японии, что вызвало негодование фанатов.

Позднее Лионель Месси объяснил свое отсутствие в матче.

Встреча Аргентины и Нигерии должна была состояться во второй половине марта в Китае.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Boodya
Я розумію там, Суперзірки все таке, але чи не забагато на себе беруть Леоніди і Кріштіани? Їм грати залишилось на двох пів години
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