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  4. Анчелотти прокомментировал возможный трансфер лидера Жироны
Испания
10 февраля 2024, 10:00 |
532
0

Анчелотти прокомментировал возможный трансфер лидера Жироны

Мадридский «Реал» может летом купить Мигелья Гутьерреса

10 февраля 2024, 10:00 |
532
0
Анчелотти прокомментировал возможный трансфер лидера Жироны
Twitter. Мигель Гутьеррес

Мадридский «Реал» заинтересован в трансфере фулбека «Жирона» Мигеля Гутьерреса.

Главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти высказался по поводу возможного трансфера испанского футболиста.

«Гутьеррес играет очень хорошо, поэтому мы решим летом, стоит ли его покупать», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Гутьеррес перешел в «Жирону» из «Реала» в 2022 году за четыре миллиона евро. По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» оставил за собой опцию обратного выкупа игрока всего за 8 миллионов евро, которая будет активна летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что за Гутьерресом следят «Манчестер Сити» и «Милан».

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Мигель Гутьеррес Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Жирона Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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