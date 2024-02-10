Анчелотти прокомментировал возможный трансфер лидера Жироны
Мадридский «Реал» может летом купить Мигелья Гутьерреса
Мадридский «Реал» заинтересован в трансфере фулбека «Жирона» Мигеля Гутьерреса.
Главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти высказался по поводу возможного трансфера испанского футболиста.
«Гутьеррес играет очень хорошо, поэтому мы решим летом, стоит ли его покупать», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Гутьеррес перешел в «Жирону» из «Реала» в 2022 году за четыре миллиона евро. По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» оставил за собой опцию обратного выкупа игрока всего за 8 миллионов евро, которая будет активна летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что за Гутьерресом следят «Манчестер Сити» и «Милан».
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