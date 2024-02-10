Аргентина10 февраля 2024, 09:39 |
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Аргентинец, который в январе покинул Днепр-1, нашел себе новый клуб
Эмилиано Пурита возвращается на родину
10 февраля 2024, 09:39 |
234
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26-летний правый фулбек Эмилиано Пурита, который в январе расторг контракт с «Днепром-1», продолжит карьеру на родине.
Футболист стал новичком клуба «Патронато», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Аргентины.
С «Патронато» Пурита подписал контракт до конца нынешнего года.
За «Днепр-1» Пурита играл с августа 2022 года. Всего провел за «спортклубовцев» 9 матчей, отличившись 1 ассистом.
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