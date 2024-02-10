Аргентинец, который в январе покинул Днепр-1, нашел себе новый клуб

26-летний правый фулбек Эмилиано Пурита, который в январе расторг контракт с «Днепром-1», продолжит карьеру на родине.

Футболист стал новичком клуба «Патронато», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Аргентины.

С «Патронато» Пурита подписал контракт до конца нынешнего года.

За «Днепр-1» Пурита играл с августа 2022 года. Всего провел за «спортклубовцев» 9 матчей, отличившись 1 ассистом.