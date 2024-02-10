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Аргентина
10 февраля 2024, 09:39 |
234
0

Аргентинец, который в январе покинул Днепр-1, нашел себе новый клуб

Эмилиано Пурита возвращается на родину

10 февраля 2024, 09:39 |
234
0
Аргентинец, который в январе покинул Днепр-1, нашел себе новый клуб
ФК Патронато. Эмилиано Пурита

26-летний правый фулбек Эмилиано Пурита, который в январе расторг контракт с «Днепром-1», продолжит карьеру на родине.

Футболист стал новичком клуба «Патронато», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Аргентины.

С «Патронато» Пурита подписал контракт до конца нынешнего года.

За «Днепр-1» Пурита играл с августа 2022 года. Всего провел за «спортклубовцев» 9 матчей, отличившись 1 ассистом.

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Эмилиано Пурита Патронато трансферы Днепр-1
Источник Sport.ua
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