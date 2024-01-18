ОФИЦИАЛЬНО. Аргентинский легионер покинул Днепр-1

Спортивный клуб «Днепр-1» официально объявил о завершении сотрудничества с аргентинским защитником Эмилиано Пуритой.

26-летний футболист присоединился к команде в августе 2022 года. За полтора сезона он провел 9 матчей в составе днепрян (7 – в Украинской Премьер-лиге, по одному – в Кубке Украины и еврокубках). В этих поединках Эмилиано сумел отметиться 1 голевой передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца, который также имеет гражданство Италии, в 300 тысяч евро.

Ранее Эмилиано Пурита рассказывал, что главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов не разговаривает с ним.