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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 10:14 | Обновлено 18 января 2024, 10:18
1293
3

ОФИЦИАЛЬНО. Аргентинский легионер покинул Днепр-1

Эмилиано Пурита провел всего 9 матчей в составе днепрян

18 января 2024, 10:14 | Обновлено 18 января 2024, 10:18
1293
3
ОФИЦИАЛЬНО. Аргентинский легионер покинул Днепр-1
СК Днепр-1. Эмилиано Пурита

Спортивный клуб «Днепр-1» официально объявил о завершении сотрудничества с аргентинским защитником Эмилиано Пуритой.

26-летний футболист присоединился к команде в августе 2022 года. За полтора сезона он провел 9 матчей в составе днепрян (7 – в Украинской Премьер-лиге, по одному – в Кубке Украины и еврокубках). В этих поединках Эмилиано сумел отметиться 1 голевой передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца, который также имеет гражданство Италии, в 300 тысяч евро.

Ранее Эмилиано Пурита рассказывал, что главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов не разговаривает с ним.

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 3
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mrCorsairs
З ним потрібно відправити і того кто його прівіз в каманду.
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