Лига наций10 февраля 2024, 06:57 | Обновлено 10 февраля 2024, 07:12
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Тренер сборной Грузии: «С нетерпением ждем матчей с Украиной»
Вилли Саньоль прокомментировал результаты жеребьевки турнира:
10 февраля 2024, 06:57 | Обновлено 10 февраля 2024, 07:12
1508
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Сборные Чехии, Албании и Грузии стали соперниками украинской команды в группе В1 Лиги наций 2024/25.
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саноль прокомментировал результаты жеребьевки турнира:
«Несколько лет назад сборная Грузии играла в Лиге D, а сейчас это команда Лиги B, свидетельствующая о том, что грузинский футбол – на правильном пути.
Мы с нетерпением ждем встреч с хорошими командами – Украиной, Чехией, Албанией. Это будет трудная группа, но мы учимся в таких матчах».
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