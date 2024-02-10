Тренер сборной Грузии: «С нетерпением ждем матчей с Украиной»

Сборные Чехии, Албании и Грузии стали соперниками украинской команды в группе В1 Лиги наций 2024/25.

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саноль прокомментировал результаты жеребьевки турнира:

«Несколько лет назад сборная Грузии играла в Лиге D, а сейчас это команда Лиги B, свидетельствующая о том, что грузинский футбол – на правильном пути.

Мы с нетерпением ждем встреч с хорошими командами – Украиной, Чехией, Албанией. Это будет трудная группа, но мы учимся в таких матчах».