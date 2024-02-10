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  4. Тренер сборной Грузии: «С нетерпением ждем матчей с Украиной»
Лига наций
10 февраля 2024, 06:57 | Обновлено 10 февраля 2024, 07:12
1508
0

Тренер сборной Грузии: «С нетерпением ждем матчей с Украиной»

Вилли Саньоль прокомментировал результаты жеребьевки турнира:

10 февраля 2024, 06:57 | Обновлено 10 февраля 2024, 07:12
1508
0
Тренер сборной Грузии: «С нетерпением ждем матчей с Украиной»
nakrebi.ge. Вилли Саньоль

Сборные Чехии, Албании и Грузии стали соперниками украинской команды в группе В1 Лиги наций 2024/25.

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саноль прокомментировал результаты жеребьевки турнира:

«Несколько лет назад сборная Грузии играла в Лиге D, а сейчас это команда Лиги B, свидетельствующая о том, что грузинский футбол – на правильном пути.

Мы с нетерпением ждем встреч с хорошими командами – Украиной, Чехией, Албанией. Это будет трудная группа, но мы учимся в таких матчах».

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