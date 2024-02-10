Евро-2024. Сборная Украины U-19 узнала время начала матчей элит-раунда

В декабре 2023 года состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 U-19 (среди юношей до 19 лет), в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения).

Подопечные Олега Кузнецова заняли первое место в своей группе квалификационного раунда.

По итогам жеребьевки элит-раунда сине-желтые попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Стало известно, что хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20–26 марта в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre. Уже определилось время начала матчей.

Календарь элит-раунда отбора Евро-2024 U-19 в группе 7

20.03.2024

15:00. Швейцария – Латвия

15:00. Северная Македония – Украина

23.03.2024

15:00. Швейцария – Северная Македония

15:00. Украина – Латвия

26.03.2024

15:00. Украина – Швейцария

– Швейцария 15:00. Латвия – Северная Македония

Жеребьевка элит-раунда разделила 28 команд на семь групп, поединки которых пройдут в марте. Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину Северной Ирландии в финальной стадии, которая будет проходить 15–28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА до ЧМ-2025 U-20.

Евро-2024 U-19. Элит-раунд отбора