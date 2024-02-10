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Молодежные турниры
10 февраля 2024, 05:59 | Обновлено 10 февраля 2024, 06:39
202
0

Евро-2024. Сборная Украины U-19 узнала время начала матчей элит-раунда

Команда Олега Кузнецова сыграет с македонцами, швейцарцами и латвийцами

10 февраля 2024, 05:59 | Обновлено 10 февраля 2024, 06:39
202
0
Евро-2024. Сборная Украины U-19 узнала время начала матчей элит-раунда
УАФ

В декабре 2023 года состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 U-19 (среди юношей до 19 лет), в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения).

Подопечные Олега Кузнецова заняли первое место в своей группе квалификационного раунда.

По итогам жеребьевки элит-раунда сине-желтые попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Стало известно, что хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20–26 марта в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre. Уже определилось время начала матчей.

Календарь элит-раунда отбора Евро-2024 U-19 в группе 7

20.03.2024

  • 15:00. Швейцария – Латвия
  • 15:00. Северная Македония – Украина

23.03.2024

  • 15:00. Швейцария – Северная Македония
  • 15:00. Украина – Латвия

26.03.2024

  • 15:00. Украина – Швейцария
  • 15:00. Латвия – Северная Македония

Жеребьевка элит-раунда разделила 28 команд на семь групп, поединки которых пройдут в марте. Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину Северной Ирландии в финальной стадии, которая будет проходить 15–28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА до ЧМ-2025 U-20.

Евро-2024 U-19. Элит-раунд отбора

  • Группа 1: Испания, Австрия, Косово, Словения.
  • Группа 2: Нидерланды, Бельгия, Франция, Литва.
  • Группа 3: Норвегия, Израиль, Босния и Герцеговина, Черногория
  • Группа 4: Португалия, Дания, Сербия, Греция
  • Группа 5: Шотландия, Чехия, Грузия, Италия
  • Группа 6: Турция, Германия, Хорватия, Румыния
  • Группа 7: Швейцария, Украина, Северная Македония, Латвия.
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Источник Sport.ua
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