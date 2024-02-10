Евро-2024. Сборная Украины U-19 узнала время начала матчей элит-раунда
Команда Олега Кузнецова сыграет с македонцами, швейцарцами и латвийцами
В декабре 2023 года состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 U-19 (среди юношей до 19 лет), в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения).
Подопечные Олега Кузнецова заняли первое место в своей группе квалификационного раунда.
По итогам жеребьевки элит-раунда сине-желтые попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.
Стало известно, что хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20–26 марта в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre. Уже определилось время начала матчей.
Календарь элит-раунда отбора Евро-2024 U-19 в группе 7
20.03.2024
- 15:00. Швейцария – Латвия
- 15:00. Северная Македония – Украина
23.03.2024
- 15:00. Швейцария – Северная Македония
- 15:00. Украина – Латвия
26.03.2024
- 15:00. Украина – Швейцария
- 15:00. Латвия – Северная Македония
Жеребьевка элит-раунда разделила 28 команд на семь групп, поединки которых пройдут в марте. Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину Северной Ирландии в финальной стадии, которая будет проходить 15–28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА до ЧМ-2025 U-20.
Евро-2024 U-19. Элит-раунд отбора
- Группа 1: Испания, Австрия, Косово, Словения.
- Группа 2: Нидерланды, Бельгия, Франция, Литва.
- Группа 3: Норвегия, Израиль, Босния и Герцеговина, Черногория
- Группа 4: Португалия, Дания, Сербия, Греция
- Группа 5: Шотландия, Чехия, Грузия, Италия
- Группа 6: Турция, Германия, Хорватия, Румыния
- Группа 7: Швейцария, Украина, Северная Македония, Латвия.
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