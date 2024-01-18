Стал известен календарь матчей Украины U19 в элит-раунде отбора Евро-2024

Еще в начале декабря прошлого года состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 19-ти лет (футболисты не старше 2005 года рождения), в которой приняла участие и сборная Украины

По ее итогам «сине-желтые», которых вместо Олега Кузнецова должен возглавить Дмитрий Михайленко, попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Тем временем стало известно место проведения элит-раунда в группе с нашей командой и календарь матчей. Хозяином мини-турнира станет сборная Северной Македонии, поединки в квартете пройдут с 20 по 26 марта.

Календарь элит-раунда отбора Евро-2024 (U-19) в группе 7

20.03.2024

Швейцария – Латвия

Северная Македония – Украина

23.03.2024

Швейцария – Северная Македония

Украина – Латвия

26.03.2024

Украина – Швейцария

Латвия – Северная Македония