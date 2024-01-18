Стал известен календарь матчей Украины U19 в элит-раунде отбора Евро-2024
Поединки пройдут в Северной Македонии
Еще в начале декабря прошлого года состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 19-ти лет (футболисты не старше 2005 года рождения), в которой приняла участие и сборная Украины
По ее итогам «сине-желтые», которых вместо Олега Кузнецова должен возглавить Дмитрий Михайленко, попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.
Тем временем стало известно место проведения элит-раунда в группе с нашей командой и календарь матчей. Хозяином мини-турнира станет сборная Северной Македонии, поединки в квартете пройдут с 20 по 26 марта.
Календарь элит-раунда отбора Евро-2024 (U-19) в группе 7
20.03.2024
Швейцария – Латвия
Северная Македония – Украина
23.03.2024
Швейцария – Северная Македония
Украина – Латвия
26.03.2024
Украина – Швейцария
Латвия – Северная Македония
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