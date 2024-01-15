Источник: два экс-игрока Динамо возглавят юношеские команды Украины

Во главе сборной Украины U-19 Олега Кузнецова, с которым Украинская ассоциация футбола не продлила контракт, заменит бывший наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко.

А на тренерский мостик в сборной Украины U-17 вместо Владимира Езерского (контракт с ним также не пролонгирован, к тому же он ушел в «Карпаты» из «Александрии») взойдет наставник команды U-18 Юрий Мороз.

Тот же источник утверждает, что сборные U-18 и U-16 как самостоятельные коллективы существовать больше не будут. Игроки данного возраста будут находиться в введении старших сборных.

Напомним, и Дмитрий Михайленко, и Юрий Мороз, будучи футболистами, защищали в свое время цвета киевского «Динамо».