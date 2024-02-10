Евро-2024 U-17. Стали известны даты и время игр отбора для сборной Украины

В декабре состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 U-17 (среди юношей до 17 лет), в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения).

Напомним, подопечные Владимира Езерского заняли третье место в своей группе квалификационного раунда и прошли дальше по конкурсу среди третьих команд.

По итогам жеребьевки элит-раунда сине-желтые попали в группу 4, где сыграют со сборными Греции, Швейцарии и Словакии.

Хозяином мини-турнира будет Греция, поединки квартета будут проходить 6–12 марта в городе Патры на стадионах Pampeloponnisiako и Kostas Davourlis Stadium. Уже определено время начала матчей.

Календарь элит-раунда отбора Евро-2024 U-17 в группе 4

06.03.2024

14:00. Словакия – Швейцария

15:00. Греция – Украина

09.03.2024

14:00. Швейцария – Украина

15:00. Греция – Словакия

12.03.2024

15:00. Швейцария – Греция

15:00. Украина – Словакия

Жеребьевка элит-раунда разделила 32 команды на восемь групп, поединки которых пройдут в марте. На кону – 15 путевок в финальную стадию, которая будет проходить с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. В финальную стадию по итогам мартовских матчей выйдут 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.

Евро-2024 U-17. Элит-раунд отбора