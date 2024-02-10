Евро-2024 U-17. Стали известны даты и время игр отбора для сборной Украины
Команда Владимира Езерского сыграет с Грецией, Швейцарией и Словакией
В декабре состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 U-17 (среди юношей до 17 лет), в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения).
Напомним, подопечные Владимира Езерского заняли третье место в своей группе квалификационного раунда и прошли дальше по конкурсу среди третьих команд.
По итогам жеребьевки элит-раунда сине-желтые попали в группу 4, где сыграют со сборными Греции, Швейцарии и Словакии.
Хозяином мини-турнира будет Греция, поединки квартета будут проходить 6–12 марта в городе Патры на стадионах Pampeloponnisiako и Kostas Davourlis Stadium. Уже определено время начала матчей.
Календарь элит-раунда отбора Евро-2024 U-17 в группе 4
06.03.2024
- 14:00. Словакия – Швейцария
- 15:00. Греция – Украина
09.03.2024
- 14:00. Швейцария – Украина
- 15:00. Греция – Словакия
12.03.2024
- 15:00. Швейцария – Греция
- 15:00. Украина – Словакия
Жеребьевка элит-раунда разделила 32 команды на восемь групп, поединки которых пройдут в марте. На кону – 15 путевок в финальную стадию, которая будет проходить с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. В финальную стадию по итогам мартовских матчей выйдут 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.
Евро-2024 U-17. Элит-раунд отбора
- Группа 1: Англия, Франция, Венгрия, Северная Ирландия.
- Группа 2: Уэльс, Болгария, Швеция, Румыния
- Группа 3: Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Италия
- Группа 4: Греция, Швейцария, Словакия, Украина
- Группа 5: Португалия, Германия, Хорватия, Ирландия
- Группа 6: Турция, Сербия, Грузия, Дания
- Группа 7: Испания, Австрия, Словения, Норвегия.
- Группа 8: Польша, Чехия, беларусь, Босния и Герцеговина.
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