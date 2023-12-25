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Молодежные турниры
25 декабря 2023, 05:23 | Обновлено 25 декабря 2023, 05:56
106
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Определен календарь матчей сборной Украины в элит-раунде отбора ЧЕ-2024 U17

Команда Владимира Езерского сыграет с Грецией, Швейцарией, Словакией

25 декабря 2023, 05:23 | Обновлено 25 декабря 2023, 05:56
106
0
Определен календарь матчей сборной Украины в элит-раунде отбора ЧЕ-2024 U17
УЕФА

7 декабря состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 U-17, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения).

Подопечные Владимира Езерского заняли третье место в своей группе квалификационного раунда и прошли дальше по конкурсу среди третьих команд.

Стал известен календарь соревнований. По итогам жеребьевки элит-раунда сине-желтые попали в группу 4, где сыграют с командами Греции (6 марта), Швейцарии (9 марта) и Словакии (12 марта). Хозяином мини-турнира будет Греция, поединки квартета будут проходить 6–12 марта 2024 года.

Жеребьевка элит-раунда разделила 32 команды на 8 групп, поединки которых пройдут в марте. На кону – 15 путевок в финальную стадию, которая будет проходить с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. В финальную стадию по итогам мартовских матчей выйдут 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.

Евро-2024 U-17. Элит-раунд отбора

Календарь матчей в группе 4

1-й тур, 06.03.2024

  • Греция – Украина
  • Словакия – Швейцария

2-й тур, 09.03.2024

  • Греция – Словакия
  • Швейцария – Украина

3-й тур, 12.03.2024

  • Швейцария – Греция
  • Украина – Словакия

Состав групп

  • Группа 1: Англия, Франция, Венгрия, Северная Ирландия
  • Группа 2: Уэльс, Болгария, Швеция, Румыния
  • Группа 3: Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Италия
  • Группа 4: Греция, Швейцария, Словакия, Украина
  • Группа 5: Португалия, Германия, Хорватия, Ирландия
  • Группа 6: Турция, Сербия, Грузия, Дания
  • Группа 7: Испания, Австрия, Словения, Норвегия
  • Группа 8: Польша, Чехия, беларусь, Босния и Герцеговина
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Источник Украинская ассоциация футбола
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