Определен календарь матчей сборной Украины в элит-раунде отбора ЧЕ-2024 U17
Команда Владимира Езерского сыграет с Грецией, Швейцарией, Словакией
7 декабря состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 U-17, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения).
Подопечные Владимира Езерского заняли третье место в своей группе квалификационного раунда и прошли дальше по конкурсу среди третьих команд.
Стал известен календарь соревнований. По итогам жеребьевки элит-раунда сине-желтые попали в группу 4, где сыграют с командами Греции (6 марта), Швейцарии (9 марта) и Словакии (12 марта). Хозяином мини-турнира будет Греция, поединки квартета будут проходить 6–12 марта 2024 года.
Жеребьевка элит-раунда разделила 32 команды на 8 групп, поединки которых пройдут в марте. На кону – 15 путевок в финальную стадию, которая будет проходить с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. В финальную стадию по итогам мартовских матчей выйдут 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.
Евро-2024 U-17. Элит-раунд отбора
Календарь матчей в группе 4
1-й тур, 06.03.2024
- Греция – Украина
- Словакия – Швейцария
2-й тур, 09.03.2024
- Греция – Словакия
- Швейцария – Украина
3-й тур, 12.03.2024
- Швейцария – Греция
- Украина – Словакия
Состав групп
- Группа 1: Англия, Франция, Венгрия, Северная Ирландия
- Группа 2: Уэльс, Болгария, Швеция, Румыния
- Группа 3: Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Италия
- Группа 4: Греция, Швейцария, Словакия, Украина
- Группа 5: Португалия, Германия, Хорватия, Ирландия
- Группа 6: Турция, Сербия, Грузия, Дания
- Группа 7: Испания, Австрия, Словения, Норвегия
- Группа 8: Польша, Чехия, беларусь, Босния и Герцеговина
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Довбик и Виктор Цыганков причастны к существенным изменениям в жизни маленького городка
«Бронзовый бомбардировщик» сенсационно проиграл Джозефу Пракеру