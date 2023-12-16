Стало известно, где сборная Украины U-17 сыграет квартет отбора Евро-2024
Сине-желтая команда за путевку на ЧЕ будет бороться в Греции
7 декабря состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 17 лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2007 г.р.).
Подопечные Владимира Езерского заняли третье место в своей группе квалификационного раунда и прошли дальше конкурса среди третьих команд.
Жеребьевка элит-раунда разделила 32 команды на восемь групп, поединки которых пройдут в марте. На кону – 15 путевок в финальную стадию, которая будет проходить с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. В финальную стадию по итогам мартовских матчей выйдут 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.
По итогам жеребьевки элит-раунда сине-желтые попали в группу 4, где сыграют с командами Греции, Швейцарии и Словакии. Хозяином мини-турнира будет Греция, сообщает УЕФА. Даты поединков определятся позже.
Евро-2024 U-17. Элит-раунд отбора
- Группа 1: Англия, Франция, Венгрия, Северная Ирландия
- Группа 2: Уэльс, Болгария, Швеция, Румыния
- Группа 3: Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Италия
- Группа 4: Греция, Швейцария, Словакия, Украина
- Группа 5: Португалия, Германия, Хорватия, Ирландия
- Группа 6: Турция, Сербия, Грузия, Дания
- Группа 7: Испания, Австрия, Словения, Норвегия
- Группа 8: Польша, Чехия, беларусь, Босния и Герцеговина
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