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07 декабря 2023, 13:02 | Обновлено 07 декабря 2023, 13:03
680
5

Определены соперники сборной Украины U-17 в элит-раунде отбора Евро-2024

Матчи квалификации пройдут в марте

07 декабря 2023, 13:02 | Обновлено 07 декабря 2023, 13:03
680
5
Определены соперники сборной Украины U-17 в элит-раунде отбора Евро-2024
УАФ

7 декабря состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 17-ти лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения).

По итогам жеребьевки элит-раунда сине-желтые попали в группу 4, где сыграют с командами Греции, Швейцарии и Словакии.

Отметим, что подопечные Владимира Езерского заняли третье место в своей группе квалификационного раунда и прошли дальше по конкурсу среди третьих команд. Перед жеребьевкой элит-раунда отбора сине-желтые попали в четвертую корзину.

Среди 32-х участников жеребьевки была 31 команда, которая преодолела барьер квалификационного раунда, а также сборная Нидерландов – первая сеяная команда, которая стартует сразу с элитного раунда.

32 команды были поделены на восемь групп, поединки которых пройдут в марте. На кону – 15 путевок в финальную стадию, которая будет проходить с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. В финальную стадию по итогам мартовских матчей выйдут восемь победителей групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.

Евро-2024 (U-17). Элит-раунд отбора

Группа 1: Англия, Франция, Венгрия, Северная Ирландия.
Группа 2: Уэльс, Болгария, Швеция, Румыния.
Группа 3: Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Италия.
Группа 4: Греция, Швейцария, Словакия, Украина.
Группа 5: Португалия, Германия, Хорватия, Ирландия.
Группа 6: Турция, Сербия, Грузия, Дания.
Группа 7: Испания, Австрия, Словения, Норвегия.
Группа 8: Польша, Чехия, беларусь, Босния и Герцеговина.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 5
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potemkin78
1, 3, 5 группа конечно ваще моё почтение, вот это и есть слепой жребий
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Андрей Залищук
Шановні Спорт УА, будь ласка, заблокуйте кацапа тут одного Вячеслав Сухов у нього нік під польським прапором заходить, я уже 2 дні назад висилав скаргу не нього, поки відповіді нема, досі тут лайном кидається в сторону України
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0
Kamon
Хорошая жеребьёвка, удивительно повезло, а могла быть  группа 3 или 5 
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