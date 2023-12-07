Определены соперники сборной Украины U-17 в элит-раунде отбора Евро-2024

7 декабря состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 17-ти лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения).

По итогам жеребьевки элит-раунда сине-желтые попали в группу 4, где сыграют с командами Греции, Швейцарии и Словакии.

Отметим, что подопечные Владимира Езерского заняли третье место в своей группе квалификационного раунда и прошли дальше по конкурсу среди третьих команд. Перед жеребьевкой элит-раунда отбора сине-желтые попали в четвертую корзину.

Среди 32-х участников жеребьевки была 31 команда, которая преодолела барьер квалификационного раунда, а также сборная Нидерландов – первая сеяная команда, которая стартует сразу с элитного раунда.

32 команды были поделены на восемь групп, поединки которых пройдут в марте. На кону – 15 путевок в финальную стадию, которая будет проходить с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. В финальную стадию по итогам мартовских матчей выйдут восемь победителей групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.

Евро-2024 (U-17). Элит-раунд отбора

Группа 1: Англия, Франция, Венгрия, Северная Ирландия.

Группа 2: Уэльс, Болгария, Швеция, Румыния.

Группа 3: Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Италия.

Группа 4: Греция, Швейцария, Словакия, Украина.

Группа 5: Португалия, Германия, Хорватия, Ирландия.

Группа 6: Турция, Сербия, Грузия, Дания.

Группа 7: Испания, Австрия, Словения, Норвегия.

Группа 8: Польша, Чехия, беларусь, Босния и Герцеговина.