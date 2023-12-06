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06 декабря 2023, 19:23 | Обновлено 06 декабря 2023, 19:32
681
0

Евро-2024 U-17. Сборная Украины – в 4-й корзине для жеребьевки элит-раунда

Церемония жеребьевки пройдет 7 декабря в 12:30 по киевскому времени

06 декабря 2023, 19:23 | Обновлено 06 декабря 2023, 19:32
681
0
Евро-2024 U-17. Сборная Украины – в 4-й корзине для жеребьевки элит-раунда
УЕФА

7 декабря в 12:30 по киевскому времени состоится жеребьевка элитного раунда отбора Евро-2024 U-17.

32 команды будут распределены на 8 групп. В жеребьевке примет участие и сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения).

Подопечные Владимира Езерского заняли третье место в своей группе квалификационного раунда и прошли дальше по рейтингу третьих команд. Перед жеребьевкой элит-раунда отбора сине-желтые попали в 4-ю корзину.

Будет разыграно 15 путевок в финальную стадию, которая пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. В финальную стадию по итогам мартовских матчей выйдут 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин (Кипр).

Процедура жеребьевки элит-раунда квалификации Евро-2024 U-17

В 32 участника жеребьевки вошли: 31 команда, преодолевшая барьер квалификационного раунда, а также сборная Нидерландов – первая сеяная команда, которая стартует сразу с элитного раунда.

Перед жеребьевкой образованы 4 корзины посева в соответствии с рейтингом (по статистике выступлений в квалификации). Победители групп отборочного раунда и обладатели вторых мест будут разведены по разным квартетам. Для обладателей третьих мест это правило не действует.

На основе предварительных решений, принятых Исполнительным комитетом УЕФА и группой по чрезвычайным ситуациям УЕФА, не могут быть включены в одну группу Украина и беларусь. После жеребьевки будут определены хозяева мини-турниров.

Корзины для жеребьевки элит-раунда квалификации Евро-2024 U-17

  • Корзина А: Нидерланды, Испания, Англия, Португалия, Уэльс, Польша, Турция, Греция.
  • Корзина B: Сербия, Швейцария, Австрия, Болгария, Германия, Франция, Чехия, Бельгия.
  • Корзина С: Венгрия, Швеция, беларусь, Хорватия, Грузия, Словакия, Словения, Финляндия.
  • Корзина D: Румыния, Ирландия, Италия, Норвегия, Дания, Украина, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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