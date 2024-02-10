ВИДЕО. Агробизнес сыграл вничью три зимних спарринга подряд
Клуб из Волочиска сыграл вничью со Скалой, Рухом-2, Куликов-Юностью
Команда Агробизнес из Волочиска на зимних учебно-тренировочніх сборах провела несколько контрольных матчей.
Все три игры команды Александра Чижевского в Винниках завершились вничью.
Агробизнес сначала сыграл вничью со Скалой 1911 (1:1), далее – со второй командой Руха (1:1), и наконец – с любительским клубом Куликов-Юность (0:0).
Товарищеский матч. 31 января. Винники. Стадион им. Б. Маркевича
Агробизнес (Волочиск) – Скала 1911 (Стрый) – 1:1
Голы: Даценко, 30 – Цвик, 75
Товарищеский матч. 4 февраля. Винники. Академия футбола ФК Рух
Рух-2 (Львов) – Агробизнес (Волочиск) – 1:1
Голы: Дуць, 29 – Кузьмин, 60
Товарищеский матч. 9 февраля. Винники. Стадион им. Б. Маркевич. 14:00
Куликов-Юность (Львовская обл.) – Агробизнес (Волочиск) – 0:0
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