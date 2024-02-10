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  4. ВИДЕО. Агробизнес сыграл вничью три зимних спарринга подряд
Украина. Первая лига
10 февраля 2024, 05:09 | Обновлено 10 февраля 2024, 05:31
13
0

ВИДЕО. Агробизнес сыграл вничью три зимних спарринга подряд

Клуб из Волочиска сыграл вничью со Скалой, Рухом-2, Куликов-Юностью

10 февраля 2024, 05:09 | Обновлено 10 февраля 2024, 05:31
13
0
ВИДЕО. Агробизнес сыграл вничью три зимних спарринга подряд
ФК Агробизнес

Команда Агробизнес из Волочиска на зимних учебно-тренировочніх сборах провела несколько контрольных матчей.

Все три игры команды Александра Чижевского в Винниках завершились вничью.

Агробизнес сначала сыграл вничью со Скалой 1911 (1:1), далее – со второй командой Руха (1:1), и наконец – с любительским клубом Куликов-Юность (0:0).

Товарищеский матч. 31 января. Винники. Стадион им. Б. Маркевича

Агробизнес (Волочиск) – Скала 1911 (Стрый) – 1:1

Голы: Даценко, 30 – Цвик, 75

Товарищеский матч. 4 февраля. Винники. Академия футбола ФК Рух

Рух-2 (Львов) – Агробизнес (Волочиск) – 1:1

Голы: Дуць, 29 – Кузьмин, 60

Товарищеский матч. 9 февраля. Винники. Стадион им. Б. Маркевич. 14:00

Куликов-Юность (Львовская обл.) – Агробизнес (Волочиск) – 0:0

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Источник Sport.ua
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