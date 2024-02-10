Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Полтава в Зимнем кубке АФП обыграла резервистов Ворсклы
Украина. Первая лига
10 февраля 2024, 04:32 | Обновлено 10 февраля 2024, 04:58
26
0

ВИДЕО. Полтава в Зимнем кубке АФП обыграла резервистов Ворсклы

Юноши, которыми руководит Ия Андрущак, находятся на экваторе подготовки

10 февраля 2024, 04:32 | Обновлено 10 февраля 2024, 04:58
26
0
ВИДЕО. Полтава в Зимнем кубке АФП обыграла резервистов Ворсклы
СК Полтава

В матче 3 тура Зимнего кубка АФП СК Полтава встречался с юношами Ворсклы U-19.

Для команды Владимира Сысенко это третья игра на зимних сборах на отрезке подготовки, который продлится еще до середины марта. В то время команда Ии Андрущак находится на экваторе подготовки, ведь чемпионат U-19 начинается уже в конце февраля.

В плане турнирной борьбы текущая позиция перед отчетным матчем не удовлетворяла горожан, ведь только один зачетный пункт был в копилке команды из-за поражения в матче с Тростянцем и ничью в игре с Мариуполем. Похожая ситуация была и у ворсклян, которые проиграли Металлургу и в последнем туре взяли первое очко в недоигранном матче с Тростянцем.

В стартовой одиннадцатке Владимир Сысенко осуществил одну смену: получившего повреждение Максима Горжуя заменил Богдан Шмигельский. В общем, игра происходила под диктовку именно перволигового коллектива. Полтавчане больше владели мячом и острее действовали у ворот соперника. Как следствие, Копытов уже на первых минутах мог выводить номинальных хозяев вперед.

Но до забитых голов дело дошло только в середине первой 45-минутки. Дмитрий Щербак отдал передачу Александру Вивдичу, который вывел горожан вперед. Но уже в считанные минуты ошибка другого Александра – Мигунова – привела к тому, что счет сравнял Булгатов – 1:1.

Традиционно во втором тайме бело-черные вышли на 100% измененным составом. К привычной когорте футболистов, которые выходили во второй 45-минутке, присоединились Богдан Васевич, пропустивший предыдущие спарринги из-за заболевания, и тройка потенциальных новичков: молодой Ростислав Прокопенко и двое уже опытных футболистов Владимир Одарюк и Максим Марусич.

Уже в дебюте тайма бело-черные быстро повели в счете. Подача от углового флажка завершилась точным замыканием головой от Владислава Клименко – 2:1. А через десять минут Святослав Шаповалов отдал результативную передачу на Одарюка, который головой филигранно отправил мяч под дальнюю штангу. Финальную же точку в противостоянии поставил Евгений Стрельцов. Плахтырь обворовал защиту ворсклян, отпасовал на Марусича, тот отдал передачу на оказавшегося на ударной позиции Евгения и отправил мяч в сетку.

В итоге 4:1 - СК Полтава отпраздновала первую победу на зимних сборах и завоевала три очка в турнирной борьбе на Зимнем кубке АФП. Далее полтавчан ждет заключительная игра группового этапа – с запорожским Металлургом. Игра состоится 11 февраля в 13:00.

Кубок АФП. 6 февраля

СК Полтава – Ворскла Полтава U-19 – 4:1

По теме:
ВИДЕО. Агробизнес сыграл вничью три зимних спарринга подряд
ФОТО. Киевский Локомотив выиграл спарринг у юниоров луганской Зари
ЗАГОРУЛЬКО: «Спарринг против моряков – настоящее испытание»
Полтава Ворскла Полтава Ворскла Полтава U-19 товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Ия Андрущак видео голов и обзор
Источник СК Полтава
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Футбол | 09 февраля 2024, 21:13 6
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?

Президент «Реала» сообщил, в каких матчах будет играть Андрей

ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
Футбол | 09 февраля 2024, 18:31 5
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена

Оккупанты плохо следят за воздушным пространством в Донецке

Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 10.02.2024, 01:38
Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 09.02.2024, 11:35
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Футбол | 09.02.2024, 16:15
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
08.02.2024, 18:23 1
Футбол
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
09.02.2024, 17:03
Хоккей
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
08.02.2024, 19:41 110
Футбол
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
08.02.2024, 23:02 6
Хоккей
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
09.02.2024, 07:20
Бокс
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
09.02.2024, 07:40 3
Бокс
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 17:30 25
Футбол
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
08.02.2024, 22:07 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем