ВИДЕО. Полтава в Зимнем кубке АФП обыграла резервистов Ворсклы

В матче 3 тура Зимнего кубка АФП СК Полтава встречался с юношами Ворсклы U-19.

Для команды Владимира Сысенко это третья игра на зимних сборах на отрезке подготовки, который продлится еще до середины марта. В то время команда Ии Андрущак находится на экваторе подготовки, ведь чемпионат U-19 начинается уже в конце февраля.

В плане турнирной борьбы текущая позиция перед отчетным матчем не удовлетворяла горожан, ведь только один зачетный пункт был в копилке команды из-за поражения в матче с Тростянцем и ничью в игре с Мариуполем. Похожая ситуация была и у ворсклян, которые проиграли Металлургу и в последнем туре взяли первое очко в недоигранном матче с Тростянцем.

В стартовой одиннадцатке Владимир Сысенко осуществил одну смену: получившего повреждение Максима Горжуя заменил Богдан Шмигельский. В общем, игра происходила под диктовку именно перволигового коллектива. Полтавчане больше владели мячом и острее действовали у ворот соперника. Как следствие, Копытов уже на первых минутах мог выводить номинальных хозяев вперед.

Но до забитых голов дело дошло только в середине первой 45-минутки. Дмитрий Щербак отдал передачу Александру Вивдичу, который вывел горожан вперед. Но уже в считанные минуты ошибка другого Александра – Мигунова – привела к тому, что счет сравнял Булгатов – 1:1.

Традиционно во втором тайме бело-черные вышли на 100% измененным составом. К привычной когорте футболистов, которые выходили во второй 45-минутке, присоединились Богдан Васевич, пропустивший предыдущие спарринги из-за заболевания, и тройка потенциальных новичков: молодой Ростислав Прокопенко и двое уже опытных футболистов Владимир Одарюк и Максим Марусич.

Уже в дебюте тайма бело-черные быстро повели в счете. Подача от углового флажка завершилась точным замыканием головой от Владислава Клименко – 2:1. А через десять минут Святослав Шаповалов отдал результативную передачу на Одарюка, который головой филигранно отправил мяч под дальнюю штангу. Финальную же точку в противостоянии поставил Евгений Стрельцов. Плахтырь обворовал защиту ворсклян, отпасовал на Марусича, тот отдал передачу на оказавшегося на ударной позиции Евгения и отправил мяч в сетку.

В итоге 4:1 - СК Полтава отпраздновала первую победу на зимних сборах и завоевала три очка в турнирной борьбе на Зимнем кубке АФП. Далее полтавчан ждет заключительная игра группового этапа – с запорожским Металлургом. Игра состоится 11 февраля в 13:00.

Кубок АФП. 6 февраля

СК Полтава – Ворскла Полтава U-19 – 4:1