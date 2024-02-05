Зима вернулась. Ворскла U-19 и Тростянец не доиграли матч из-за двух причин

3 февраля в Полтаве проходил матч 2-го тура Зимнего Кубка АФП (Ассоциации футбола Полтавщины).

Спарринг на стадионе «Молодежный» между командами «Тростянец» и «Ворскла U-19» был прерван по двум причинам. Контрольная встреча не была доиграна из-за погодных условий и воздушных тревог.

На момент паузы счет в матче был 1:1. На 3-й минуте для полтавчан забил Назарий Шевченко, на 8-й команда из Сумщины сравняла счет.

Следующую игру турнира подопечные Ии Андрущак проведут 6 февраля со СК «Полтава». А соперником команды Валерия Шаповалова на Зимнем Кубке АФП 9 февраля станет Металлург Запорожья.

Кубок АФП. 2-й тур. 3 февраля

Полтава. Стадион Молодежный

Тростянец – Ворскла Полтава U-19 – 1:1 (матч прерван)

Голы: автор гола, 8 – Назарий Шевченко, 3

Игра остановлена на 25-й минуте из-за повторной воздушной тревоги. Результат зафиксирован 1:1 с согласия сторон.

Видеозапись матча