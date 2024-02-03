Первая победа на сборах. Запорожский Металлург обыграл юниоров Ворсклы
Следующий матч на турнире «Металлург» сыграет 6 февраля с ФСК «Мариуполь»
Запорожский «Металлург» 1 февраля провел первый спарринг в межсезонье, победив «Ворсклу» U-19 на Кубке Ассоциации футбола Полтавщины (АФП).
В первом тайме тренерский штаб «Металлурга» выпустил состав, приближенный к основному, во втором – игровую практику получили молодые игроки. В течение матча у запорожцев было игровое преимущество, создали больше голевых моментов, но забили лишь раз – Владимир Близнюк реализовал пенальти, который заработал Владислав Васильченко.
Следующий матч на турнире «Металлург» сыграет с ФСК «Мариуполь» 6 февраля в 13:00 в Полтаве.
Зимний Кубок АФП. 1 февраля 2024 года. Стадион Юбилейный
Ворскла U-19 (Полтава) – МФК Металлург (Запорожье) – 0:1
Гол: Близнюк, 74 (пен)
Металлург (1 тайм): Николаенко, Басов, Сокол, Поддубный, Страдс, Лапко, Сейтхалилов, Хусин, Белоцерковец, Могильный, Близнюк.
Металлург (2 тайм): Лавута, Ивасюк, Костюченко, Ишимский, Куралех, Белоцерковец, Васильченко, Хусин, Ковальский, Могильный, Юдин
Видеообзор матча
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