Утвержден календарь финального раунда чемпионата мира 2026

Осенью стартовал отборочный цикл чемпионата мира 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Квалификация мундиаля в зоне УЕФА начнется 17 марта 2025 года.

Напомним, что ЧМ-2026 – первый в истории, в финальной части которого сыграют 48 сборных.

ЧМ-2026. Финальный турнир

В финальном турнире будут сформированы 12 групп по четыре команды. Две первые сборные из каждой группы и восемь лучших третьих команд выйдут в 1/16 финала.

Матч-открытие чемпионата мира пройдет 11 июня 2026 в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

Поединки 23 чемпионата мира, который состоится в 2026 году в Канаде, Мексике и США, пройдут в 16 городах. Ими станут: в Канаде – Торонто и Ванкувер, в Мексике – Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, в США – Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.

См. также: Календарь финального турнира ЧМ-2026 (pdf)

ЧМ-2026. Отборочный цикл

УЕФА (Европа): 16 путевок.

Отбор в европейской зоне продлится с марта 2025 по март 2026 года и будет состоять из двух раундов.

1 раунд: 12 групп по пять или по четыре сборные сыграют в период с марта по ноябрь 2025 года по традиционной групповой системе. 12 победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию.

12 команд, занявших вторые места, и четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА 2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации, примут участие в стыковых мини-турнирах.

2 раунда: стыковые мини-турниры в марте 2026 года будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на четыре пути плей-офф. Четыре победителя получат путевки на ЧМ-2026.

АФК (Азия): 8 путевок + 1 место в межконтинентальном плей-офф.

КАФ (Африка): 9 путевок + 1 место в межконтинентальном плей-офф.

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка): 3 организатора турнира + 3 путевки + 2 места в межконтинентальном плей-офф.

КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 6 путевок + 1 место в межконтинентальном плей-офф.

ОФК (Океания): 1 путевка + 1 место в межконтинентальном плей-офф.

Межконтинентальный плей-офф: 2 путевки.