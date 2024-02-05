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Чемпионат мира
05 февраля 2024, 02:40 | Обновлено 05 февраля 2024, 02:43
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Матч открытия ЧМ‑2026 пройдет в Мехико, финал – в Нью‑Джерси

Стало известно, на каких стадионах пройдут ключевые матчи ЧМ-2026

05 февраля 2024, 02:40 | Обновлено 05 февраля 2024, 02:43
40
0
Матч открытия ЧМ‑2026 пройдет в Мехико, финал – в Нью‑Джерси
facebook.com/MetLifeStadium/photos

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в столице Мексики, Мехико. Событие состится на стадионе «Ацтека».

Финал Мундиаля примет «Метлайф‑стэдиум» в Нью‑Джерси.

Обе арены имеют большую вместимость. Стадион «Метлайф‑стэдиум» в Нью‑Джерси могут посетить 82,5 тысячи зрителей, а «Ацтека» — более 83 тысяч.

Первый в истории турнира матч в Канаде состоится в Торонто 12 июня.

Чемпионат мира‑2026 пройдет в 16 городах США, Канады и Мексики. Турнир станет первым мировым первенством, в котором примут участие 48 команд, всего должно пройти 104 матча.

Напомним, ЧМ-2022 прошел в Катаре. Победителем стала сборная Аргентины, которая сумела в серии пенальти обыграть сборную Франции (3 осн. час).

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Источник The Mirror
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