Матч открытия ЧМ‑2026 пройдет в Мехико, финал – в Нью‑Джерси
Стало известно, на каких стадионах пройдут ключевые матчи ЧМ-2026
Матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в столице Мексики, Мехико. Событие состится на стадионе «Ацтека».
Финал Мундиаля примет «Метлайф‑стэдиум» в Нью‑Джерси.
Обе арены имеют большую вместимость. Стадион «Метлайф‑стэдиум» в Нью‑Джерси могут посетить 82,5 тысячи зрителей, а «Ацтека» — более 83 тысяч.
Первый в истории турнира матч в Канаде состоится в Торонто 12 июня.
Чемпионат мира‑2026 пройдет в 16 городах США, Канады и Мексики. Турнир станет первым мировым первенством, в котором примут участие 48 команд, всего должно пройти 104 матча.
Напомним, ЧМ-2022 прошел в Катаре. Победителем стала сборная Аргентины, которая сумела в серии пенальти обыграть сборную Франции (3 осн. час).
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