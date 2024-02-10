Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ла Лига. Кадис дома уступил Бетису и остался в зоне вылета
Чемпионат Испании
Кадис
09.02.2024 22:00 – FT 0 : 2
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 февраля 2024, 00:42 | Обновлено 10 февраля 2024, 01:07
47
0

Ла Лига. Кадис дома уступил Бетису и остался в зоне вылета

Виллиан Жозе открыл счет, а точку после перерыва поставил Пабло Форнальс

10 февраля 2024, 00:42 | Обновлено 10 февраля 2024, 01:07
47
0
Ла Лига. Кадис дома уступил Бетису и остался в зоне вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Кадис» дома проиграл «Бетису» со счетом 0:2.

На 6-й минуте форвард Виллиан Жозе открыл счет, а точку в матче после перерыва поставил хавбек Пабло Форнальс.

«Бетис» набрал 38 очков и вошел в топ-6 Ла лиги. «Кадис» идет в зоне вылете на 18-й позиции (17 очков).

Ла Лига. 24-й тур, 9 февраля

Кадис – Бетис – 0:2

Голы: Виллиан, 6, Пабло Форнальс, 46

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Бетис).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Бетис).
По теме:
Лига 1. Марсель в меньшинстве сыграл вничью с командой Мец
Реал – Жирона. Текстовая трансляция матча
Барселона дома победила Альбу, Панатинаикос одолел Фенербахче
чемпионат Испании по футболу Кадис Бетис Ла Лига видео голов и обзор Виллиан Жозе Пабло Форнальс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
Бокс | 09 февраля 2024, 10:30 1
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса

Теренс уверен, что Теофимо пытается использовать его имя

Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Футбол | 09 февраля 2024, 07:50 1
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции

Также Андрей восхищается профессионализмом Криштиану Роналду

Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Футбол | 09.02.2024, 17:53
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Экс-коуч молодежки Шахтера ушел из индонезийского клуба
Футбол | 09.02.2024, 22:42
Экс-коуч молодежки Шахтера ушел из индонезийского клуба
Экс-коуч молодежки Шахтера ушел из индонезийского клуба
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Футбол | 09.02.2024, 16:15
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
09.02.2024, 18:31 5
Футбол
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
09.02.2024, 07:20
Бокс
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
09.02.2024, 17:03
Хоккей
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
08.02.2024, 12:01 11
Футбол
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
09.02.2024, 11:35 13
Футбол
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 5
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
08.02.2024, 19:41 110
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем