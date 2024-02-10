Испания10 февраля 2024, 00:42 | Обновлено 10 февраля 2024, 01:07
47
0
Ла Лига. Кадис дома уступил Бетису и остался в зоне вылета
Виллиан Жозе открыл счет, а точку после перерыва поставил Пабло Форнальс
10 февраля 2024, 00:42 | Обновлено 10 февраля 2024, 01:07
47
0
В матче 24-го тура чемпионата Испании «Кадис» дома проиграл «Бетису» со счетом 0:2.
На 6-й минуте форвард Виллиан Жозе открыл счет, а точку в матче после перерыва поставил хавбек Пабло Форнальс.
«Бетис» набрал 38 очков и вошел в топ-6 Ла лиги. «Кадис» идет в зоне вылете на 18-й позиции (17 очков).
Ла Лига. 24-й тур, 9 февраля
Кадис – Бетис – 0:2
Голы: Виллиан, 6, Пабло Форнальс, 46
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
46’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Бетис).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Бетис).
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