Дубль Малена. Боруссия Дортмунд разгромила Фрайбург

21-й тур немецкой Бундеслиги стартовал матчем в Дортмунде между местной «Боруссией» и «Фрайбургом». Хозяева одержали разгромную победу со счетом 3:0, дубль оформил нидерландский вингер Дониэлл Мален.

Бундеслига. 21-й тур

Боруссия Дортмунд – Фрайбург – 3:0

Голы: Мален 16, 45+7, Фуллькруг 87

«Боруссия» благодаря этой победе набрала 40 очков и догнала «Штутгарт», который занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» остается седьмым с 28 баллами.