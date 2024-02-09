09.02.2024 21:30 – FT 3 : 0
Германия09 февраля 2024, 23:43 |
67
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Дубль Малена. Боруссия Дортмунд разгромила Фрайбург
Стартовал 21-й тур Бундеслиги
09 февраля 2024, 23:43 |
67
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21-й тур немецкой Бундеслиги стартовал матчем в Дортмунде между местной «Боруссией» и «Фрайбургом». Хозяева одержали разгромную победу со счетом 3:0, дубль оформил нидерландский вингер Дониэлл Мален.
Бундеслига. 21-й тур
Боруссия Дортмунд – Фрайбург – 3:0
Голы: Мален 16, 45+7, Фуллькруг 87
«Боруссия» благодаря этой победе набрала 40 очков и догнала «Штутгарт», который занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» остается седьмым с 28 баллами.
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