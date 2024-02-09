Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Малена. Боруссия Дортмунд разгромила Фрайбург
Чемпионат Германии
Боруссия Д
09.02.2024 21:30 – FT 3 : 0
Фрайбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
09 февраля 2024, 23:43 |
67
0

Дубль Малена. Боруссия Дортмунд разгромила Фрайбург

Стартовал 21-й тур Бундеслиги

09 февраля 2024, 23:43 |
67
0
Дубль Малена. Боруссия Дортмунд разгромила Фрайбург
Getty Images/Global Images Ukraine

21-й тур немецкой Бундеслиги стартовал матчем в Дортмунде между местной «Боруссией» и «Фрайбургом». Хозяева одержали разгромную победу со счетом 3:0, дубль оформил нидерландский вингер Дониэлл Мален.

Бундеслига. 21-й тур

Боруссия Дортмунд – Фрайбург – 3:0
Голы: Мален 16, 45+7, Фуллькруг 87

«Боруссия» благодаря этой победе набрала 40 очков и догнала «Штутгарт», который занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» остается седьмым с 28 баллами.

По теме:
«Мне этого не хватает»: Кейн назвал основную причину перехода в Баварию
Украинским вратарем Реала интересовались Ювентус и Боруссия Д
Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бундеслига Боруссия Дортмунд Дониелл Мален Фрайбург чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Футбол | 09 февраля 2024, 17:02 2
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона

Поединок состоится 10 февраля в 19:30 по Киеву

Серия А. Волевая победа Эмполи, Коваленко вышел на замену
Футбол | 09 февраля 2024, 23:55 1
Серия А. Волевая победа Эмполи, Коваленко вышел на замену
Серия А. Волевая победа Эмполи, Коваленко вышел на замену

Стартовал 24-й тур чемпионата Италии

Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
Бокс | 09.02.2024, 10:30
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Футбол | 09.02.2024, 17:53
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 09.02.2024, 20:23
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
08.02.2024, 18:23 1
Футбол
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
08.02.2024, 15:37 36
Футбол
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
09.02.2024, 07:50 1
Футбол
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 5
Футбол
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
08.02.2024, 12:01 11
Футбол
Лунин признался, как отреагировал на трансфер Кепы после травмы Куртуа
Лунин признался, как отреагировал на трансфер Кепы после травмы Куртуа
08.02.2024, 05:30
Футбол
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
09.02.2024, 07:20
Бокс
Усик рассказал, почему еще больше стал любить Фьюри
Усик рассказал, почему еще больше стал любить Фьюри
08.02.2024, 15:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем