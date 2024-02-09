Рул ТАМБЕР: «Увидел, насколько Шахтар – профессиональный и большой клуб»

Тренер по физподготовке «Шахтера» Рул Тамбер рассказал о впечатлениях от работы в клубе, своей роли в штабе Марино Пушича и готовности команды ко второй части сезона:

– Рул, вы начали работать в «Шахтере» осенью. Как проходила адаптация в течение этого периода и какие впечатления от работы в клубе?

– Все отлично! Когда я только приехал, многое было для меня новым, не знал чего ожидать. Но с первой минуты медицинский и технический персонал все в клубе делали так, чтобы я хорошо чувствовал себя, предлагали помощь. Было очень приятно. Я увидел, как это профессиональный и большой клуб во всех аспектах, мне действительно понравилось.

– Расскажите о специфике вашей работы и обязанностях.

– Я тренер по физической подготовке, по повышению показателей – есть много названий. Мои обязанности – разминка на тренировках, подготовка упражнений вместе с Мистером. Очень важно избегать чрезмерной или недостаточной интенсивности, поэтому для каждого игрока есть отдельный план нагрузок. Мы создали его в начале сборов и постоянно увеличиваем нагрузку, чтобы футболисты к ним привыкали. Это о работе на поле. Также осуществляем много аналитической работы и тренируемся в спортзале. Стараемся как можно лучше подготовить игроков, чтобы снизить риск травмирования и улучшить их показатели на поле.

– Вы всегда пытаетесь разбавить тренировочный процесс и добавить что-нибудь новое. Это то, что видно со стороны. Как на это реагируют игроки?

– По-моему, если постоянно заниматься одним и тем же, футболистам может надоесть. Это одна из причин, почему мы пытаемся сделать процесс интересным, дать больше мотивации. Чем больше мы вводим изменений, тем эффективнее будет тренировка. Делаем это, чтобы лучше подготовить игроков в физическом плане.

– Ваши обязанности также включают работу с системой Catapult. Расскажите об этом направлении.

– Для каждого игрока и каждой тренировки есть план: сколько нужно пробежать, сколько раз менять направление, сколько делать забегов на короткую дистанцию, какова максимальная скорость футболиста. Составляем план перед тренировкой, работаем и иногда в процессе вносим определенные коррективы: где-то надо добавить, а где-то – уменьшить нагрузку. Очень важно знать эти показатели, чтобы несколько изменить программу.

– Какая атмосфера царит в тренерском штабе?

– Не жалуюсь. Думаю, есть идеальная комбинация. Если мы занимаемся на поле, проводим определенную подготовку, то упорно работаем. Процесс хорошо организован, чувствуется профессионализм во всем. А вечером есть время, чтобы отдохнуть и расслабиться. Хорошее сочетание.

– Над чем работает команда на сборе и как вы оцениваете уровень игроков? Что можете сказать об их физическом состоянии?

– В первые две недели зимних сборов мы постепенно увеличивали нагрузку и интенсивность тренировок, это очень важный процесс. Следующие две недели проводили более частые и длинные сессии, чтобы максимально подготовить игроков к матчам Лиги Европы и чемпионата.

– Что бы вы хотели сказать украинским болельщикам?

– Надеюсь, все смогут смотреть наши игры и получать удовольствие. А мы будем стараться одержать победы!