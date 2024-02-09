Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рул ТАМБЕР: «Увидел, насколько Шахтар – профессиональный и большой клуб»
Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 22:45 | Обновлено 09 февраля 2024, 22:59
344
0

Рул ТАМБЕР: «Увидел, насколько Шахтар – профессиональный и большой клуб»

Тренер горняков по физподготовке рассказал о впечатлениях от работы в клубе

09 февраля 2024, 22:45 | Обновлено 09 февраля 2024, 22:59
344
0
Рул ТАМБЕР: «Увидел, насколько Шахтар – профессиональный и большой клуб»
ФК Шахтер. Рул Тамбер

Тренер по физподготовке «Шахтера» Рул Тамбер рассказал о впечатлениях от работы в клубе, своей роли в штабе Марино Пушича и готовности команды ко второй части сезона:

– Рул, вы начали работать в «Шахтере» осенью. Как проходила адаптация в течение этого периода и какие впечатления от работы в клубе?

– Все отлично! Когда я только приехал, многое было для меня новым, не знал чего ожидать. Но с первой минуты медицинский и технический персонал все в клубе делали так, чтобы я хорошо чувствовал себя, предлагали помощь. Было очень приятно. Я увидел, как это профессиональный и большой клуб во всех аспектах, мне действительно понравилось.

– Расскажите о специфике вашей работы и обязанностях.

– Я тренер по физической подготовке, по повышению показателей – есть много названий. Мои обязанности – разминка на тренировках, подготовка упражнений вместе с Мистером. Очень важно избегать чрезмерной или недостаточной интенсивности, поэтому для каждого игрока есть отдельный план нагрузок. Мы создали его в начале сборов и постоянно увеличиваем нагрузку, чтобы футболисты к ним привыкали. Это о работе на поле. Также осуществляем много аналитической работы и тренируемся в спортзале. Стараемся как можно лучше подготовить игроков, чтобы снизить риск травмирования и улучшить их показатели на поле.

– Вы всегда пытаетесь разбавить тренировочный процесс и добавить что-нибудь новое. Это то, что видно со стороны. Как на это реагируют игроки?

– По-моему, если постоянно заниматься одним и тем же, футболистам может надоесть. Это одна из причин, почему мы пытаемся сделать процесс интересным, дать больше мотивации. Чем больше мы вводим изменений, тем эффективнее будет тренировка. Делаем это, чтобы лучше подготовить игроков в физическом плане.

– Ваши обязанности также включают работу с системой Catapult. Расскажите об этом направлении.

– Для каждого игрока и каждой тренировки есть план: сколько нужно пробежать, сколько раз менять направление, сколько делать забегов на короткую дистанцию, какова максимальная скорость футболиста. Составляем план перед тренировкой, работаем и иногда в процессе вносим определенные коррективы: где-то надо добавить, а где-то – уменьшить нагрузку. Очень важно знать эти показатели, чтобы несколько изменить программу.

– Какая атмосфера царит в тренерском штабе?

– Не жалуюсь. Думаю, есть идеальная комбинация. Если мы занимаемся на поле, проводим определенную подготовку, то упорно работаем. Процесс хорошо организован, чувствуется профессионализм во всем. А вечером есть время, чтобы отдохнуть и расслабиться. Хорошее сочетание.

– Над чем работает команда на сборе и как вы оцениваете уровень игроков? Что можете сказать об их физическом состоянии?

– В первые две недели зимних сборов мы постепенно увеличивали нагрузку и интенсивность тренировок, это очень важный процесс. Следующие две недели проводили более частые и длинные сессии, чтобы максимально подготовить игроков к матчам Лиги Европы и чемпионата.

– Что бы вы хотели сказать украинским болельщикам?

– Надеюсь, все смогут смотреть наши игры и получать удовольствие. А мы будем стараться одержать победы!

По теме:
Пропустили 5 мячей. Юниоры Шахтера сыграли два спарринга за один день
Экс-коуч молодежки Шахтера ушел из индонезийского клуба
ДИКИЙ: «В планах УПЛ-ТВ – создать контент европейского качества»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Марино Пушич учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
Футбол | 09 февраля 2024, 13:12 44
Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко - об изменении трансферной политики чемпиона Украины

Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Футбол | 09 февраля 2024, 16:15 4
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро

Кепа Аррисабалага уйдет из «Реала», но не обратно в «Челси», а в «Баварию»

ПЛАСТУН: «Странное чувство, когда все вокруг разговаривают на твоем языке»
Футбол | 09.02.2024, 21:46
ПЛАСТУН: «Странное чувство, когда все вокруг разговаривают на твоем языке»
ПЛАСТУН: «Странное чувство, когда все вокруг разговаривают на твоем языке»
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Футбол | 09.02.2024, 17:53
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 09.02.2024, 20:23
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
07.02.2024, 17:17 20
Футбол
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
07.02.2024, 19:16
Зимние виды
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
08.02.2024, 22:07 12
Футбол
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
08.02.2024, 23:02 6
Хоккей
Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя
Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя
08.02.2024, 14:16 4
Бокс
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
09.02.2024, 07:40 3
Бокс
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
08.02.2024, 17:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем