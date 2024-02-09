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09 февраля 2024, 21:46 | Обновлено 09 февраля 2024, 22:02
1044
0

ПЛАСТУН: «Странное чувство, когда все вокруг разговаривают на твоем языке»

Новичок «Ордабасы» прокомментировал свой переход в клуб из Казахстана

09 февраля 2024, 21:46 | Обновлено 09 февраля 2024, 22:02
1044
0
ПЛАСТУН: «Странное чувство, когда все вокруг разговаривают на твоем языке»
ФК Ордабасы. Игорь Пластун

Украинский новичок «Ордабасы» Игорь Пластун прокомментировал свой переход в клуб из Казахстана:

«Ну, все замечательно. Перелет был хороший, просто прилетел поздно ночью, поэтому немного уставший был. Выспался, все замечательно. Готов к работе, рад быть здесь, приветствовать всех болельщиков «Ордабасы». Начинаем работу.

Сейчас есть такое странное чувство, потому что я уехал из Украины в 2016 году, и вот сейчас 2024 год – я словно снова возвращаюсь в эту атмосферу, когда все разговаривают на твоем языке [интервью давал на русском], понимаешь всех людей вокруг. Это немного странно, но в то же время приятно.

Конечно же, Женю Макаренко и Тему Беседина я знаю достаточно давно – мы с ними в сборной пересекались. С Женей мы пересекались, еще когда были детьми. Поэтому, конечно, рад их видеть. Пообщался с тренером. Все, в принципе, приветливо [встретили]».

Интересно, что 10 февраля «Ордабасы» планирует сыграть товарищеский матч с российским «факелом».

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Источник: Довбик в следующем сезоне может стать игроком Реала
трансферы Ордабасы Игорь Пластун свободный агент Евгений Макаренко чемпионат Казахстана по футболу Лудогорец Артем Беседин
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