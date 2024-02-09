Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?

24-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин встретился с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

Сообщается, что Перес озвучил Лунину свое решение, что украинец будет делить место в основном составе в следующем сезоне с Тибо Куртуа, президент «галактикос» заверил украинца, что тот будет играть в матчах Лиги чемпионов и Кубка Испании, а бельгиец будет основным вратарем в Ла Лиге.

Также Перес сообщил Лунину, что рассчитывает на него в этом сезоне в важных матчах, ведь он выиграл конкуренцию в Кепы Аррисабалаги.

«Ты больше не будешь жаловаться, потому что теперь ты будешь играть больше», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 6 раз сохранил ворота сухими.