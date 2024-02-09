Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Испания
09 февраля 2024, 21:13 | Обновлено 09 февраля 2024, 21:59
1502
0

Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?

Президент «Реала» сообщил, в каких матчах будет играть Андрей

09 февраля 2024, 21:13 | Обновлено 09 февраля 2024, 21:59
1502
0
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Defensa Central.Флорентино Перес и Андрей Лунин

24-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин встретился с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

Сообщается, что Перес озвучил Лунину свое решение, что украинец будет делить место в основном составе в следующем сезоне с Тибо Куртуа, президент «галактикос» заверил украинца, что тот будет играть в матчах Лиги чемпионов и Кубка Испании, а бельгиец будет основным вратарем в Ла Лиге.

Также Перес сообщил Лунину, что рассчитывает на него в этом сезоне в важных матчах, ведь он выиграл конкуренцию в Кепы Аррисабалаги.

«Ты больше не будешь жаловаться, потому что теперь ты будешь играть больше», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 6 раз сохранил ворота сухими.

По теме:
Автор издевательства над Реалом рассказал, что ждет от Довбика в субботу
Анчелотти прокомментировал дисквалификацию Мичела на матч Реал – Жирона
Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Флорентино Перес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа
Источник Realmadridexclusivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Футбол | 09 февраля 2024, 11:39 16
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства

В будущем Кристиан, очевидно, будет играть за сборную Украины

Динамо – Шкендия – 1:1. Гол на счету Ваната. Обзор матча
Футбол | 09 февраля 2024, 18:28 0
Динамо – Шкендия – 1:1. Гол на счету Ваната. Обзор матча
Динамо – Шкендия – 1:1. Гол на счету Ваната. Обзор матча

Контрольный матч на сборе в Турции

ВИДЕО. Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Герой Украины
Война | 09.02.2024, 14:28
ВИДЕО. Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Герой Украины
ВИДЕО. Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Герой Украины
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Бокс | 09.02.2024, 07:20
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Футбол | 08.02.2024, 23:49
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
07.02.2024, 18:47
Футбол
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
09.02.2024, 11:35 9
Футбол
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
08.02.2024, 15:37 36
Футбол
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
08.02.2024, 12:01 11
Футбол
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
08.02.2024, 18:23 1
Футбол
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
07.02.2024, 19:57 3
Теннис
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
07.02.2024, 19:35 13
Биатлон
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
08.02.2024, 12:48 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем