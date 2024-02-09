Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти прокомментировал дисквалификацию Мичела на матч Реал – Жирона
Испания
09 февраля 2024, 20:50 | Обновлено 09 февраля 2024, 21:07
1740
0

Анчелотти прокомментировал дисквалификацию Мичела на матч Реал – Жирона

10 февраля состоится центральный матч 24-го тура Ла Лиги: Лунин vs Довбик / Цыганков

09 февраля 2024, 20:50 | Обновлено 09 февраля 2024, 21:07
1740
0
Анчелотти прокомментировал дисквалификацию Мичела на матч Реал – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел и Карло Анчелотти

10 февраля состоится центральній матч 24-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Главный тренер «красно-белых» Мичел пропустит матч, поскольку получил красную карточку в предыдущей игре тура против «Реала Сосьедад». 8 февраля наставник «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал отсутствие коуча жиронцев в предстоящем поединке:

«Футбол принадлежит игрокам, но присутствие тренера придает команде уверенность. Тем не менее, это не имеет решающего значения.

Меня не было в двух матчах, и мы выиграли оба. Один в Виго, а другой с 8 голами. Не имеет решающего значения, потому что футбол принадлежит игрокам. Иногда правда в том, что все тренеры немного преувеличивают в протесте, эмоциях, но нам нужно немного больше понимания в связи с контекстом, в котором мы находимся.

Немного больше понимания могло бы позволить ему быть на месте, на Бернабеу», – сказал Карло.

Также Анчелотти высказался про своих голкиперов: Андрея Лунина и Кепу Аррисабалагу.

По теме:
Автор издевательства над Реалом рассказал, что ждет от Довбика в субботу
Семи российским борцам отказали во въезде в Румынию на чемпионат Европы
Лунин поговорил с Пересом. Андрей услышал важное обещание от Флорентино
Карло Анчелотти Мичел (Мигель Анхель Санчес) Реал Мадрид Жирона Реал - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу дисквалификация
Источник Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БАРАНКА: «В матче Днепр-1 – Дечич была попытка манипуляции результатом»
Футбол | 09 февраля 2024, 19:28 0
БАРАНКА: «В матче Днепр-1 – Дечич была попытка манипуляции результатом»
БАРАНКА: «В матче Днепр-1 – Дечич была попытка манипуляции результатом»

Глава Комитета этики и честной игры УАФ – о ставках на матчи украинских клубов

Почему Жирона победит Реал? Есть 8 причин, в том числе и наличие Довбика
Футбол | 09 февраля 2024, 17:45 5
Почему Жирона победит Реал? Есть 8 причин, в том числе и наличие Довбика
Почему Жирона победит Реал? Есть 8 причин, в том числе и наличие Довбика

Mundo Deportivo собрало все лучшие качества подопечных Мичела перед встречей с грандом

Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 09.02.2024, 11:35
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Футбол | 08.02.2024, 23:49
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Бокс | 09.02.2024, 07:40
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
08.02.2024, 22:07 12
Футбол
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
07.02.2024, 18:47
Футбол
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
08.02.2024, 12:48 5
Бокс
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 5
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 17:30 25
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
09.02.2024, 07:20
Бокс
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
07.02.2024, 19:35 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем