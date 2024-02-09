Анчелотти прокомментировал дисквалификацию Мичела на матч Реал – Жирона
10 февраля состоится центральный матч 24-го тура Ла Лиги: Лунин vs Довбик / Цыганков
10 февраля состоится центральній матч 24-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».
Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Главный тренер «красно-белых» Мичел пропустит матч, поскольку получил красную карточку в предыдущей игре тура против «Реала Сосьедад». 8 февраля наставник «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал отсутствие коуча жиронцев в предстоящем поединке:
«Футбол принадлежит игрокам, но присутствие тренера придает команде уверенность. Тем не менее, это не имеет решающего значения.
Меня не было в двух матчах, и мы выиграли оба. Один в Виго, а другой с 8 голами. Не имеет решающего значения, потому что футбол принадлежит игрокам. Иногда правда в том, что все тренеры немного преувеличивают в протесте, эмоциях, но нам нужно немного больше понимания в связи с контекстом, в котором мы находимся.
Немного больше понимания могло бы позволить ему быть на месте, на Бернабеу», – сказал Карло.
Также Анчелотти высказался про своих голкиперов: Андрея Лунина и Кепу Аррисабалагу.
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