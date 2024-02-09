Анчелотти высказался о Кепе и Лунине. Кто сыграет против Жироны?

В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об этом матче и также высказался о двух вратарях – Кепе Аррисабалаге и Андрее Лунине, итальянский коуч не рассекретил, кто завтра сыграет.

«Жирона очень хорошо играет в Ла Лиге, это хорошая команда. Если мы завтра выиграем, мы получим преимущество в борьбе за первое место в Ла Лиге, но до конца сезона еще много матчей и в этой игре ничего еще не решается.

Проблема стартового вратаря? Она возникла, когда Кепа травмировался, ведь он сначала занимал эту роль. Но потом хорошо себя проявил Лунин и внес большой вклад в результаты команды. Трудно выбрать, кто будет играть, ведь никто не заслуживает быть в запасе», – рассказал Анчелотти.

Ранее главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от этого матча.

Матч между «Реалом» и «Жироной» пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 10 февраля.