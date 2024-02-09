Анчелотти высказался о Кепе и Лунине. Кто сыграет против Жироны?
Матч «Реала» против каталонцев пройдет 10 февраля
В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона».
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об этом матче и также высказался о двух вратарях – Кепе Аррисабалаге и Андрее Лунине, итальянский коуч не рассекретил, кто завтра сыграет.
«Жирона очень хорошо играет в Ла Лиге, это хорошая команда. Если мы завтра выиграем, мы получим преимущество в борьбе за первое место в Ла Лиге, но до конца сезона еще много матчей и в этой игре ничего еще не решается.
Проблема стартового вратаря? Она возникла, когда Кепа травмировался, ведь он сначала занимал эту роль. Но потом хорошо себя проявил Лунин и внес большой вклад в результаты команды. Трудно выбрать, кто будет играть, ведь никто не заслуживает быть в запасе», – рассказал Анчелотти.
Ранее главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от этого матча.
Матч между «Реалом» и «Жироной» пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 10 февраля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристиан Биловар пропустит 2 недели, Навин Малыш – не менее трех месяцев
Появился на поле – получил дисквалификацию