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  4. Анчелотти высказался о Кепе и Лунине. Кто сыграет против Жироны?
Испания
09 февраля 2024, 14:08 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:09
299
0

Анчелотти высказался о Кепе и Лунине. Кто сыграет против Жироны?

Матч «Реала» против каталонцев пройдет 10 февраля

09 февраля 2024, 14:08 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:09
299
0
Анчелотти высказался о Кепе и Лунине. Кто сыграет против Жироны?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об этом матче и также высказался о двух вратарях – Кепе Аррисабалаге и Андрее Лунине, итальянский коуч не рассекретил, кто завтра сыграет.

«Жирона очень хорошо играет в Ла Лиге, это хорошая команда. Если мы завтра выиграем, мы получим преимущество в борьбе за первое место в Ла Лиге, но до конца сезона еще много матчей и в этой игре ничего еще не решается.

Проблема стартового вратаря? Она возникла, когда Кепа травмировался, ведь он сначала занимал эту роль. Но потом хорошо себя проявил Лунин и внес большой вклад в результаты команды. Трудно выбрать, кто будет играть, ведь никто не заслуживает быть в запасе», – рассказал Анчелотти.

Ранее главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от этого матча.

Матч между «Реалом» и «Жироной» пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 10 февраля.

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Кепа Аррисабалага Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Жирона Андрей Лунин Карло Анчелотти
Источник Twitter
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