Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны высказался о матче с Реалом и рассказал, сыграет ли Довбик
Испания
08 февраля 2024, 15:13 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:30
2498
0

Тренер Жироны высказался о матче с Реалом и рассказал, сыграет ли Довбик

Жиронцы проведут матч против «сливочных» 10 февраля

08 февраля 2024, 15:13 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:30
2498
0
Тренер Жироны высказался о матче с Реалом и рассказал, сыграет ли Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона».

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от этой игры и рассказал, сможет ли поучаствовать в матче украинский форвард Артем Довбик, получивший недавно повреждение.

«Тони Вилья и Давид Лопес не примут участия в этом матче, Эррера и Блинд также будут отсутствовать из-за дисквалификации. Думаю, что Довбик должен сыграть, это будет зависеть от его самочувствия перед матчем.

Для нас мечта сыграть против «Реала» в столь важном матче. Эмоциональная подготовка к таким играм является самой важной и мы ментально готовы.

Победа в Ла Лиге? Мы не можем об этом говорить, если даже нам удастся победить «Реал», то все равно – «сливочные» и «Барселона» способны выиграть все оставшиеся у них матчи.

Матч между «Реалом» и «Жироной» пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 10 февраля.

По теме:
Будут проблемы из-за Ман Сити? Гелфи признался, сыграет ли Жирона в ЛЧ
Президент Жироны отреагировал на интерес европейских топ-клубов к Мичелу
Мичел назвал условие для триумфа Жироны в Ла Лиге
Янхель Эррера Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Артем Довбик Реал - Жирона Дэйли Блинд Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник Jornada Perfecta
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Футбол | 08 февраля 2024, 15:37 3
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси

Михаил будет предложен «Барселоне» как часть соглашения по Френки де Йонгу

Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Футбол | 07 февраля 2024, 18:47 0
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья

Оклады в клубе варьируются от 10 до 35 тысяч долларов.

Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Футбол | 07.02.2024, 16:35
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Калинина вслед за Цуренко проиграла Самсоновой в Абу-Даби
Теннис | 08.02.2024, 13:37
Калинина вслед за Цуренко проиграла Самсоновой в Абу-Даби
Калинина вслед за Цуренко проиграла Самсоновой в Абу-Даби
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Футбол | 07.02.2024, 17:17
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
06.02.2024, 17:26 7
Футбол
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
07.02.2024, 12:20 2
Бокс
Усик назвал страны, где лучшего всего разбираются в боксе
Усик назвал страны, где лучшего всего разбираются в боксе
07.02.2024, 10:40
Бокс
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 2
Футбол
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
07.02.2024, 00:05 7
Футбол
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
07.02.2024, 12:30 8
Футбол
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
07.02.2024, 19:16
Зимние виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем