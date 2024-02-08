Тренер Жироны высказался о матче с Реалом и рассказал, сыграет ли Довбик

В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона».

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от этой игры и рассказал, сможет ли поучаствовать в матче украинский форвард Артем Довбик, получивший недавно повреждение.

«Тони Вилья и Давид Лопес не примут участия в этом матче, Эррера и Блинд также будут отсутствовать из-за дисквалификации. Думаю, что Довбик должен сыграть, это будет зависеть от его самочувствия перед матчем.

Для нас мечта сыграть против «Реала» в столь важном матче. Эмоциональная подготовка к таким играм является самой важной и мы ментально готовы.

Победа в Ла Лиге? Мы не можем об этом говорить, если даже нам удастся победить «Реал», то все равно – «сливочные» и «Барселона» способны выиграть все оставшиеся у них матчи.

Матч между «Реалом» и «Жироной» пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 10 февраля.