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Украина. Вторая лига
09 февраля 2024, 18:41 | Обновлено 09 февраля 2024, 18:42
137
0

Киевский Локомотив покинули еще несколько игроков

Железнодорожники продолжают кадровую чистку

09 февраля 2024, 18:41 | Обновлено 09 февраля 2024, 18:42
137
0
Киевский Локомотив покинули еще несколько игроков
ААФУ

Как стало известно Sport.ua, за время зимней паузы в чемпионате столичный «Локомотив» расторг контракты уже с восемью футболистами.

К защитникам Давиду Арутюняну, Станиславу Пестрецову и Рудольфу Сухомлинову, а также полузащитнику Артему Уманцу добавились 31-летний защитник Александр Шевченко (1 матч в текущем сезоне Второй лиги), 21-летний полузащитник Дмитрий Романов (13 игр), 23-летний хавбек Александр Сахно (на поле не выходил) и 20-летний нападающий Антон Богдан (12 матчей, 1 гол).

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 15 очков.

6 февраля в рамках первого зимнего сбора железнодорожники со счетом 3:1 обыграли «Зарю» U19, причем два из трех мячей «Локо» забили потенциальные новички. На 11 февраля у команды Вадима Лазоренко запланирован спарринг с «Кудровкой-Нивой».

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Александр Шевченко Вторая лига Украины расторжение контракта трансферы чемпионат Украины по футболу инсайд Локомотив Киев
Источник Sport.ua
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