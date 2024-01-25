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Украина. Вторая лига
25 января 2024, 14:10 | Обновлено 25 января 2024, 14:12
657
0

Четыре футболиста покинули киевский Локомотив

У столичных «железнодорожников» кадровые изменения

25 января 2024, 14:10 | Обновлено 25 января 2024, 14:12
657
0
Четыре футболиста покинули киевский Локомотив
Facebook. Вадим Лазоренко

Как стало известно Sport.ua, больше не будут выступать за дебютанта Второй лиги - киевский «Локомотив» Артем Уманец, Богдан Хобта, Станислав Пестрецов, Давид Арутюнян.

29 января в расположении «железнодорожников», которые начнут подготовку к весенней части сезона, должны прибыть на просмотр с полдюжины потенциальных новичков.

Тренерский штаб во главе с Вадимом Лазоренко запланировал три этапа подготовки. Во время первого киевляне проведут спарринги с молодежным составом «Зари» (6 февраля) и бузовской «Нивой» (11 февраля). Во время второго сбора – с «Левым берегом» (20 февраля), «Диназом» (24 февраля), «Черниговом-ШВСМ» (28 февраля).

В марте «железнодорожники» померяются силами с «Кудривкой» (6 марта) и любителями из «Денгофа» (10 марта). Еще один спарринг-партнер на 13 марта уточняется.

Сейчас «Локомотив» занимает 11 место во Второй лиге, набрав 15 очков.

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Локомотив Киев Вторая лига Украины инсайд чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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