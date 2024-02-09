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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 18:20 |
132
1

Букмекеры принимают ставки на Усика в УПЛ, несмотря на перенос боя с Фьюри

На то, что Александр начнет матч в старте «Полесья», коэффициент составляет 1.90

09 февраля 2024, 18:20 |
132
1
Букмекеры принимают ставки на Усика в УПЛ, несмотря на перенос боя с Фьюри
ФК Полесье. Александр Усик

2 февраля стало известно о том, что поединок за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесен из-за повреждения британца.

Бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен на неопределенное время. Фьюри заявил о рассечении. Новая дата поединка между Усиком и Фьюри – 18 мая 2024 года.

Учитывая тот факт, что поединок перенесен, Усик вряд ли дебютирует за житомирское «Полесье» в УПЛ, хотя изначально это казалось более чем реально, поскольку после 17 февраля было бы еще много времени до завершения чемпионата Украины 2023/24.

Однако букмекеры продолжают принимать ставки на игру Усика в Украинской Премьер-лиге. Некоторые из вариантов выглядит особенно смешными:

  • Начнет матч в стартовом составе – 19.00
  • 45 или больше минут на поле – 2.80
  • Будет танцевать гопак после забитого гола – 7.50
  • Сделает нокдаун или нокаут сопернику во время игры – 20.00
  • Получит красную карточку – 6.00
  • Сделает ассист – 7.50
  • Забьет гол – 5.00
  • Дубль – 40.00
  • Хет-трик – 125.00

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Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри дебют Украинская Премьер-лига ставки котировки букмекеров азарт чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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