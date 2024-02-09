Букмекеры принимают ставки на Усика в УПЛ, несмотря на перенос боя с Фьюри
На то, что Александр начнет матч в старте «Полесья», коэффициент составляет 1.90
2 февраля стало известно о том, что поединок за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесен из-за повреждения британца.
Бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен на неопределенное время. Фьюри заявил о рассечении. Новая дата поединка между Усиком и Фьюри – 18 мая 2024 года.
Учитывая тот факт, что поединок перенесен, Усик вряд ли дебютирует за житомирское «Полесье» в УПЛ, хотя изначально это казалось более чем реально, поскольку после 17 февраля было бы еще много времени до завершения чемпионата Украины 2023/24.
Однако букмекеры продолжают принимать ставки на игру Усика в Украинской Премьер-лиге. Некоторые из вариантов выглядит особенно смешными:
- Начнет матч в стартовом составе – 19.00
- 45 или больше минут на поле – 2.80
- Будет танцевать гопак после забитого гола – 7.50
- Сделает нокдаун или нокаут сопернику во время игры – 20.00
- Получит красную карточку – 6.00
- Сделает ассист – 7.50
- Забьет гол – 5.00
- Дубль – 40.00
- Хет-трик – 125.00
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