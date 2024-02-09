Букмекеры принимают ставки на Усика в УПЛ, несмотря на перенос боя с Фьюри

2 февраля стало известно о том, что поединок за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесен из-за повреждения британца.

Бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен на неопределенное время. Фьюри заявил о рассечении. Новая дата поединка между Усиком и Фьюри – 18 мая 2024 года.

Учитывая тот факт, что поединок перенесен, Усик вряд ли дебютирует за житомирское «Полесье» в УПЛ, хотя изначально это казалось более чем реально, поскольку после 17 февраля было бы еще много времени до завершения чемпионата Украины 2023/24.

Однако букмекеры продолжают принимать ставки на игру Усика в Украинской Премьер-лиге. Некоторые из вариантов выглядит особенно смешными: