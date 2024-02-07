Украина. Премьер лига07 февраля 2024, 10:48 |
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ВИДЕО. Усик показал исполнение пенальти на тренировке Полесья
Боксер приехал в расположение команды
07 февраля 2024, 10:48 |
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Украинский боксер Александр Усик готовится к поединку против Тайсона Фьюри, однако в это же время не забывает о футбольной команде «Полесье», с которой подписал контракт.
На сборе в Испании Усик показал, что умеет хорошо бить не только руками – спортсмен удачно исполнил пенальти.
Бой с Фьюри запланирован на 18 мая.
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Комментарии 1
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В піар Полісся точно вміє, але з професійним футболом саме це (контракт Усика з футбольним клубом) - має спільного майже нічого
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