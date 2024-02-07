ВИДЕО. Усик показал исполнение пенальти на тренировке Полесья

Украинский боксер Александр Усик готовится к поединку против Тайсона Фьюри, однако в это же время не забывает о футбольной команде «Полесье», с которой подписал контракт.

На сборе в Испании Усик показал, что умеет хорошо бить не только руками – спортсмен удачно исполнил пенальти.

Бой с Фьюри запланирован на 18 мая.